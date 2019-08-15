«Триолан» заблокировал своим абонентам доступ к сайту «Корреспондент». В то же время другие провайдеры требованиям Печерского суда не последовали, пишет Интерфакс-Украина.

После того, как заместитель начальника Главного управления Нацполиции Евгений Шевцов и его супруга Елена Дегрик посредством суда добились решения о блокировке 18 ресурсов, размещавших критические публикации о деятельности вышеупомянутых, украинские провайдеры все еще не торопятся приводить приговор в исполнение.

Что касается «Триолана», провайдер один из немногих полностью перекрыл доступ к сайту «Корреспондент», хотя этого и не требовалось. Ведикт суда обязывал медиа блокировать всего лишь блогоплатформы ресурса.

Эксперты утверждают, что поведение большинства провайдеров, не исполнивших требований Печерского суда, вполне объяснимо с точки зрения закона. Дело в том, что кроме суда ни один орган не принудил телеком-представителей к каким-либо действиям на основании постановления. Провайдеры не получили официальных уведомлений, следовательно — не перекрыли доступ к «Корреспонденту», «Информатору», UkrPress и т.д.

Таким образом, решение «Триолана» можно считать добровольным, основанным на законопослушании. Хотя, по факту, ответственность провайдерам не грозит в любом случае, по вышеуказанным причинам.

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