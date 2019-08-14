Радио Люкс ФМ начало вещание в Казахстане

Радио Люкс ФМ начнет вещание в Казахстане. Франшиза станции АО «ТРК Люкс» перваой из всех украинских будет доступна за границей, передает Канал 24.

Сообщается, что радио появилось в эфире Казахстана вчера, 13 августа. До этого зарубежные партнеры долго не могли определиться, кому из российских и украинских радиостанций отдать предпочтение.

«Мы выбрали Люкс ФМ потому, что нам понравился музыкальный формат, потому что станция является лидером на рынке Украины, а также за профессиональный подход и помощь команды в организации вещания станции в Казахстане. Уверены, что данный формат будет востребован на территории Казахстана. Запуск новой радиостанции придаст новый импульс развитию медиарынка Казахстана, и надеемся, что радиослушатели по достоинству оценят интересный контент и формат радиостанции», – рассказал партнер «Люкс ФМ» в Казахстане Тимур Сатыбалдин.

Теперь Люкс ФМ можно услышать в семи городах Казахстана: Алматы, Шимкет, Кызылорда, Атырау, Усть-Каменогорск, Туркестан, Талдыкурган.

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