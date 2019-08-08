Исследование: ARPU американских провайдеров услуг платного ТВ снизился за два года на 10%

Исследование: ARPU американских провайдеров услуг платного ТВ снизился за два года на...

Данные нового исследования указывают на то, что показатели ARPU компаний, занимающихся предоставлением исключительно услуг платного телевидения, продолжают снижаться.

Согласно информации, опубликованной на страницах отчёта «Взгляд на 360: Услуги развлечений в США», подготовленного агентством Parks Associates, показатели ARPU американских провайдеров услуг платного ТВ в период с 2016 по 2018 год снизились на 10%.

Сумма, которую среднее американское домохозяйство тратит ежемесячно на услуги платного ТВ, снизилась с 84 долларов до 76 долларов.

В отчёте также утверждается, что за последние семь лет ежемесячные расходы домохозяйств на домашние видео-развлечения, не относящиеся к категории платного ТВ, также сократились на 30%. Своего пика расходы в данной категории достигли в 2014 году, когда они составляли 40 долларов, а к концу 2018 упали до немногим более 20 долларов.

Единственной категорией, в которой в исследуемый период наблюдалась некая стабильность, оставались расходы на интернет-видео, которые с 2014 года колеблются в пределах 8-9 долларов в месяц.

Президент агентства Parks Associates Элизабет Паркс комментирует: «Традиционные провайдеры услуг платного телевидения (MVPD) сталкиваются с постоянной проблемой оттока подписчиков, которая связана с ростом возможностей выбора среди многочисленных ОТТ служб. Поэтому они запускают ужатые пакеты и службы vMVPD, расширяя зрителям возможности выбора. Провайдеры услуг платного ТВ – как традиционные, так и онлайновые, исследуют новые возможности в сфере владения правами на контент и развития. При этом для успешной реализации своих замыслов в этих сферах крайне важным является понимание действий и мотивации потребителей, связанных с выбором и использованием их услуг».

Старший директор отдела исследований и ведущий аналитик Parks Associates Бретт Саппингтон добавляет: «Онлайн-видео с доступом по подписке является единственной категорией сферы платных видео-развлечений, не имеющих отношения к ТВ, в которой наблюдается рост. Операторы, предоставляющие исключительно услуги платного ТВ, недовольные снижением показателей ARPU, внимательно изучают эту тенденцию. Разные операторы подходят к решению проблемы по-разному. Некоторые – в частности, Comcast и DISH, предлагают своим абонентам возможность подписки на услуги ОТТ сторонних провайдеров, интегрируя их в свой пользовательский интерфейс. Партнёрство даёт операторам возможность выступать в роли аггрегатора контента. Другие – такие как AT&T и DISH – расширяют своё проникновение в интернет, внедряя услуги vMVPD».

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