Исследование: ARPU американских провайдеров услуг платного ТВ снизился за два года на 10%

Данные нового исследования указывают на то, что показатели ARPU компаний, занимающихся предоставлением исключительно услуг платного телевидения, продолжают снижаться.
Согласно информации, опубликованной на страницах отчёта «Взгляд на 360: Услуги развлечений в США», подготовленного агентством Parks Associates, показатели ARPU американских провайдеров услуг платного ТВ в период с 2016 по 2018 год снизились на 10%.
Сумма, которую среднее американское домохозяйство тратит ежемесячно на услуги платного ТВ, снизилась с 84 долларов до 76 долларов.
В отчёте также утверждается, что за последние семь лет ежемесячные расходы домохозяйств на домашние видео-развлечения, не относящиеся к категории платного ТВ, также сократились на 30%. Своего пика расходы в данной категории достигли в 2014 году, когда они составляли 40 долларов, а к концу 2018 упали до немногим более 20 долларов.
Единственной категорией, в которой в исследуемый период наблюдалась некая стабильность, оставались расходы на интернет-видео, которые с 2014 года колеблются в пределах 8-9 долларов в месяц.
Президент агентства Parks Associates Элизабет Паркс комментирует: «Традиционные провайдеры услуг платного телевидения (MVPD) сталкиваются с постоянной проблемой оттока подписчиков, которая связана с ростом возможностей выбора среди многочисленных ОТТ служб. Поэтому они запускают ужатые пакеты и службы vMVPD, расширяя зрителям возможности выбора. Провайдеры услуг платного ТВ – как традиционные, так и онлайновые, исследуют новые возможности в сфере владения правами на контент и развития. При этом для успешной реализации своих замыслов в этих сферах крайне важным является понимание действий и мотивации потребителей, связанных с выбором и использованием их услуг».
Старший директор отдела исследований и ведущий аналитик Parks Associates Бретт Саппингтон добавляет: «Онлайн-видео с доступом по подписке является единственной категорией сферы платных видео-развлечений, не имеющих отношения к ТВ, в которой наблюдается рост. Операторы, предоставляющие исключительно услуги платного ТВ, недовольные снижением показателей ARPU, внимательно изучают эту тенденцию. Разные операторы подходят к решению проблемы по-разному. Некоторые – в частности, Comcast и DISH, предлагают своим абонентам возможность подписки на услуги ОТТ сторонних провайдеров, интегрируя их в свой пользовательский интерфейс. Партнёрство даёт операторам возможность выступать в роли аггрегатора контента. Другие – такие как AT&T и DISH – расширяют своё проникновение в интернет, внедряя услуги vMVPD».