Домой Рынок Аналитика и Прогнозы Исследование: ARPU американских провайдеров услуг платного ТВ снизился за два года на...

Исследование: ARPU американских провайдеров услуг платного ТВ снизился за два года на 10%

Борис Скуратовский
-
ПОДЕЛИТЬСЯ
Денежный дождь
Иллюстрация: artlib.ru

Данные нового исследования указывают на то, что показатели ARPU компаний, занимающихся предоставлением исключительно услуг платного телевидения, продолжают снижаться.

Согласно информации, опубликованной на страницах отчёта «Взгляд на 360: Услуги развлечений в США», подготовленного агентством Parks Associates, показатели ARPU американских провайдеров услуг платного ТВ в период с 2016 по 2018 год снизились на 10%.

Сумма, которую среднее американское домохозяйство тратит ежемесячно на услуги платного ТВ, снизилась с 84 долларов до 76 долларов.

В отчёте также утверждается, что за последние семь лет ежемесячные расходы домохозяйств на домашние видео-развлечения, не относящиеся к категории платного ТВ, также сократились на 30%. Своего пика расходы в данной категории достигли в 2014 году, когда они составляли 40 долларов, а к концу 2018 упали до немногим более 20 долларов.

Единственной категорией, в которой в исследуемый период наблюдалась некая стабильность, оставались расходы на интернет-видео, которые с 2014 года колеблются в пределах 8-9 долларов в месяц.

Президент агентства Parks Associates Элизабет Паркс комментирует: «Традиционные провайдеры услуг платного телевидения (MVPD) сталкиваются с постоянной проблемой оттока подписчиков, которая связана с ростом возможностей выбора среди многочисленных ОТТ служб. Поэтому они запускают ужатые пакеты и службы vMVPD, расширяя зрителям возможности выбора. Провайдеры услуг платного ТВ – как традиционные, так и онлайновые, исследуют новые возможности в сфере владения правами на контент и развития. При этом для успешной реализации своих замыслов в этих сферах крайне важным является понимание действий и мотивации потребителей, связанных с выбором и использованием их услуг».

Старший директор отдела исследований и ведущий аналитик Parks Associates Бретт Саппингтон добавляет: «Онлайн-видео с доступом по подписке является единственной категорией сферы платных видео-развлечений, не имеющих отношения к ТВ, в которой наблюдается рост. Операторы, предоставляющие исключительно услуги платного ТВ, недовольные снижением показателей ARPU, внимательно изучают эту тенденцию. Разные операторы подходят к решению проблемы по-разному. Некоторые – в частности, Comcast и DISH, предлагают своим абонентам возможность подписки на услуги ОТТ сторонних провайдеров, интегрируя их в свой пользовательский интерфейс. Партнёрство даёт операторам возможность выступать в роли аггрегатора контента. Другие – такие как AT&T и DISH – расширяют своё проникновение в интернет, внедряя услуги vMVPD».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияУкраинские мобильные операторы перераспределят 4G-частоты для обеспечения 100% LTE-покрытия
Следующая публикацияВ Одесском мультиплексе будут вещать два новых телеканала
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА