Компания Arianespace произвела успешный запуск двух спутников – Intelsat 39 и EDRS-C – которые были выведены на геостационарную переходную орбиту ракетой Ariane 5, заслужившей репутацию «рабочей лошадки» компании.

Данная миссия, которой в системе нумерации полётов компании Arianespace был присвоен код VA249, была выполнена со стартовой площадки ELA-3 Космопорта на территории Французской Гвианы. Спустя 33 минуты после запуска «пассажиры» ракеты Ariane 5 успешно отделились от неё.

Запуск ракеты Ariane 5 состоялся в чётком соответствии с графиком – в 16:30 (по местному времен Французской Гвианы), что обеспечило – благодаря дневному освещению – возможность хорошего наблюдения за начальной траекторией её полёта, включая отделение от неё двух твёрдотопливных ускорителей спустя две минуты после старта.

Во время миссии ракета Ariane 5, произведенная для Arianespace генеральным производственным подрядчиком – компанией ArianeGroup – обеспечила общую грузоподъёмность на уровне приблизительно в 10 260 килограмма, учитывая массу спутников Intelsat 39 и EDRS-C, а также вес монтажных конструкций, необходимых для вывода в космос двух спутников.

«Это уже третий запуск ракеты Ariane 5 с начала года, а также пятый и шестой спутники, отправленные нами на геостационарную орбиту в этом году, что даёт нам право заявлять о восстановлении ведущих позиций наших ракет повышенной грузоподъёмности на рынке геостационарных запусков», –говорит исполнительный вице-президент компании Arianespace по вопросам миссий, операций и закупок Люс Фабрегетт.

В целом во время полёта VA249 компания Arianespace вывела на орбиту уже 377 и 378 геостационарные спутники за всю историю своей деятельности.

«Спутник Intelsat 39 расширит перечень доступных услуг и географическое покрытие, предлагаемое нашей глобальной сетью», – говорит генеральный директор компании Intelsat Стивен Спенглер. – Предприятия и общественность на трёх континентах смогут получать широкие возможности доступа к надёжным, стабильным и отказоустойчивым услугам в любое время и в любом месте».

Спутник Intelsat 39, отделившийся от ракеты-носителя первым, имеет как широкие, так и мощные управляемые точечные лучи, способные удовлетворить потребности компаний, предоставляющие услуги широкополосной связи и передачи видео, а также правительственных структур в странах Африки, Азии, Европы, Ближнего Востока и над акваторией Индийского океана. Управляемые точечные лучи дают дополнительную гибкость полезному модулю, а также обеспечивают клиентам компании возможность быстро и эффективно реагировать на изменения конъюнктуры рынка в плане изменения географии или работы приложений.

Спутник, построенный компанией Maxar Technologies, будет работать в C- и Ku-диапазонах, обеспечивая дополнительные ресурсы для функционирования управляемой услуги Flex от компании Intelsat и расширения возможностей для обслуживания клиентов из сферы авиации, судоходства и правительственной связи, работающих в данных регионах.

Intelsat 39 стал уже 61-ым по счёту спутником компании Intelsat, выведенным в космос ракетами компании Arianespace с 1983 года, когда началось сотрудничество между двумя компаниями. Аппарат заменит собой спутник Intelsat 902, выведенный в космос компанией Arianespace в 2011 году и расположенный в орбитальной позиции 62 градуса восточной долготы.

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