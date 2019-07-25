Верховный Суд признал законным договор о покупке Укртелекомом облигаций Ощадбанка на сумму 1 миллиард гривен. С учетом процентов провайдер должен заплатить банку около 1,5 млрд. грн., пишет Экономическая правда.

«Верховным Судом наконец было поставлено окончательную точку в судовом споре, который длился почти два года, и благодаря которому Укртелекому удавалось избегать уплаты долга», — сообщили в Ощадбанке.

Таким образом суд отменил решения, принятые ранее Хозяйственным судом Киева и Северным апелляционным государственным судом о расторжении договора касательно покупки-продажи облигаций между Укртелекомом и Ощадбанком.

В свою очередь Укртелеком таким решением остался недоволен и призвал Ощадбанк искать компромисс, поскольку выполнение договора может нанести существенный ущерб деятельности компании.

«Поэтому и мы, и банк вынуждены будем искать варианты взаимовыгодного компромисса, чтобы обеспечить выполнение решения таким образом, который не окажет негативного влияния на операционную деятельность компании», — говорится в ответе Укртелекома на запрос Интерфакс-Украина.

Дело в том, что в 2015 году Укртелеком договорился с Ощадбанком о передаче во владение провайдера облигаций ООО «ЕСУ» — владельца контрольного пакета акций «Укртелекома». В свою очередь провайдер обязаля оплатить 1 млрд. грн. (плюс накопленный купонный доход по облигациям) до 15 марта 2017 года.

Однако, во избежание оплаты долга, Укртелеком в августе 2017 года обратился в Хозсуд Киева с заявлением о расторжении договора.

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