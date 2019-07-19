YouTube Music порадовал подписчиков новой функцией для удобного пользования. Теперь переключаться между песней и ее видеоклипом можно плавно и без пауз и перерывов, пишет Pingvin.pro.

Согласно данным, интерфейс сервиса теперь оснащен кнопками «Song» и «Video». Они появляются при воспроизведении всех песен, у которых есть официальные видеоклипы. Важно отметить, что при переходе на клип звуковая дорожка начнет играть с того места, на котором была остановлена пользователем.

Google еще в феврале приступил к расширению функционала YouTube Music. Пользователи мобильной версии сервиса получили возможность добавлять в свои плейлисты не только отдельные треки, но и целые альбомы. Также YouTube Music расширил выдачу рекомендаций по критериям.

Немного позже, в марте, YouTube Music обновили до версии 3.03 и научили воспроизводить скачанные аудиофайлы со смартфонов.

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