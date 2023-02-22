Новая функция YouTube Music позволяет подписчикам создавать собственные радиостанции

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Платформа YouTube Music запускает новую функцию, которая позволяет пользователям создавать свои собственные радиостанции. Об этом сообщило издание TechCrunch со ссылкой на компанию.

До запуска этой функции пользователи могли начать слушать музыку, выбрав один из существующих списков воспроизведения, радио или альбомов. Однако теперь пользователи смогут создавать с нуля собственные радиоканалы.

Благодаря этой новой функции вы сможете создавать собственные радиостанции, отобрав для их «эфира» до 30 исполнителей. Вы также можете установить, как часто будут звучать эти исполнители, и использовать фильтры, которые изменят общее настроение станции.

Эта функция позволит определить, будет ли созданное вами радио играть лишь произведения выбранных вами исполнителей, или же вам также хотелось бы услышать контент, сформированный из более широкого набора подобных исполнителей. Доступна также опция дополнительного уточнения результатов с помощью специальных фильтров – таких, как «новые открытия» или «расслабляющие песни».

Функция создания собственных радиостанций от YouTube Music предоставляет пользователям гораздо больше возможностей, чем платформы-конкуренты.

Новая функция будет работать на iOS и Android устройствах во всех странах, где платформа YouTube Music доступна как бесплатным, так и платным подписчикам.

Напомним, аудиосервис YouTube Music заработал в Украине осенью 2018 года.