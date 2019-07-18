В свете активного стремления технических компаний привнести свой вклад в развитие технологии 5G в мире, все больше производителей представляют собственные устройства с поддержкой нового стандарта связи. Теперь свой смартфон пятого поколения анонсировали и в Meizu, передает ITsider.

Однако какой-либо информации по этому поводу китайская компания пока раскрывать не стала. Ни цена, ни технические характеристики пока не сообщаются. Известно лишь, что смартфон уже создан и поступит в продажу не ранее 2020 года.

Как считает основатель Meizu Хуан Чжан, спешка в этом вопросе излишня, поскольку гонка за первенством не обещает качественных и хорошо продуманных устройств. Поэтому китайский производитель представит миру свой смартфон только через год, когда рынок 5G-решений будет более зрелым.

Напомним, после выхода корейского Samsung Galaxy S10 5G, практически сразу же мир увидели смартфоны трех крупнейших производителей: Huawei Mate 20 X 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G и Oppo Reno 5G. Их стоимость составила 982, 833 и 983 доллара соответственно.

Впрочем, спрос рождает предложение. Мода на устройства, оснащенные новейшими технологиями, настолько поглотила мир, что само предназначение этих разработок нивелируется. Как показали данные компании Counterpoint Technology Market Research, в мае текущего года большинство продаж 5G-устройств пришлось как раз на регионы, в которых сеть пятого поколения еще не функционирует.

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