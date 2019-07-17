Vodafone Ukraine может перейти во владение иностранной компании. Появилась информация о том, что к украинскому оператору приценивается азербайджанский «коллега» Azercell, сообщает Лига.Tech.

Согласно данным, на сегодняшний день азербайджанский оператор уже успел провести проверку активов. Что касается стоимости сделки, эта информация пока не разглашается. Аналитики называют разные цифры: от 700 миллионов долларов до 1,2 — 1,3 миллиарда долларов.

Отмечается, что Azercell Telecom был основан в 1996 году. С абонентской базой более 4,5 млн оператор лидирует на рынке мобильной связи Азербайджана с долей 49%. Что касается Vodafone Ukraine — он обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль ВФ Украина в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход — 12,8 млрд грн.

Напомним, в мае Vodafone совершил покупку активов компании System Capital Management, принадлежащей Ринату Ахметову. Так украинский оператор связи стал владельцем телеком-оператора Vega.

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