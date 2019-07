В среду компания Virgin Orbit (сестринский проект Virgin Galactic) провела в небе над Калифорнией дроп-тест ракеты, запускаемой с борта самолёта Boeing 747. Данное испытание является ключевым для организации космических миссий по выводу спутников на орбиту Земли.

Ракета LauncherOne длиной в 21.3 метра была запущена с самолёта Boeing 747, пролетавшего на высоте 10 668 метров над полигоном для испытаний базы ВВС Эдвардз в пустыне Мохаве.

Целью проведения данного испытания было наблюдение за тем, как ракета отрывается от крыла самолёта Boeing 747 и падает на почву пустыни в преддверии первого реального орбитального запуска, намеченного на этот год.

Отмечается, что тест не предусматривал запуск двигателя ракеты.

Now THAT’s what I call a drop test! Video from today’s very successful drop test of our #LauncherOne small satellite launch vehicle. More photos and videos coming soon. pic.twitter.com/aOib4HYVPU

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) July 10, 2019