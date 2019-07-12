В среду компания Virgin Orbit (сестринский проект Virgin Galactic) провела в небе над Калифорнией дроп-тест ракеты, запускаемой с борта самолёта Boeing 747. Данное испытание является ключевым для организации космических миссий по выводу спутников на орбиту Земли.

Ракета LauncherOne длиной в 21.3 метра была запущена с самолёта Boeing 747, пролетавшего на высоте 10 668 метров над полигоном для испытаний базы ВВС Эдвардз в пустыне Мохаве.

Целью проведения данного испытания было наблюдение за тем, как ракета отрывается от крыла самолёта Boeing 747 и падает на почву пустыни в преддверии первого реального орбитального запуска, намеченного на этот год.

Отмечается, что тест не предусматривал запуск двигателя ракеты.

Now THAT’s what I call a drop test! Video from today’s very successful drop test of our #LauncherOne small satellite launch vehicle. More photos and videos coming soon. pic.twitter.com/aOib4HYVPU — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) July 10, 2019

«Сам пуск прошёл невероятно гладко, ракета замечательно отделилась», – комментирует старший лётчик-испытатель Келли Латимер.

Генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт назвал испытание «грандиозным шагом вперёд» на пути к реализации проекта.

«Это подтверждение тщательной подготовки не только самой ракеты, но также самолёта, наземного оборудования и проработки всей процедуры полёта», – заявил он.

Расположенная в Калифорнии компания Long Beach, основанная Ричардом Бренсоном, будет использовать данную систему для запуска в космос малых спутников – весом от 300 до 500 килограммов.

В интервью телеканалу CNBC директор компании Дэн Харт выразил надежду на то, что первый полноценный запуск ракеты с использованием данной системы состоится «уже до конца этого лета». Однако до первого коммерческого запуска следует подождать после этого ещё как минимум 10 недель. В настоящее время на заводе компании Virgin производится шесть ракет, а в будущем планируется ежегодно выпускать «свыше 20» таких ракет в год, – добавил Харт.

Относительно сжатые графики запусков не выглядят столь уж невероятными. В отличие от компании Virgin Galactic, команда Orbit не планирует отправлять в космос пилотируемые корабли – этот вопрос ещё может обсуждаться, но вероятность малая. При этом у команды есть достаточно мотиваций для того, чтобы спешить. В компании Virgin надеются зарабатывать на одном запуске от 10 до 15 миллионов долларов, что достаточно выгодно в сравнении с другими системами запусков с борта самолёта и многими стандартными ракетами. В случае успешной реализации проекта, это может стать неплохим вариантом для многих операторов, стремящихся сократить расходы.

Самолёт Boeing 747, получивший имя «Cosmic Girl» (Космическая девушка), будет взлетать из различных точек земного шара, обеспечивая доступ на орбиты, которых тяжело достичь с фиксированных точек запуска.

Недавно в компании Virgin Orbit сообщили о заключении соглашения с ANA Holdings – материнской компанией All Nippon Airways, что позволит принести услугу в Японию.

В меморандуме о взаимопонимании содержится обращение к ANA с просьбой изучить возможность предоставления наземной поддержки, обслуживания и, возможно, воздушного судна.

В компании Virgin Orbit планируют проведение первых запусков из Авиакосмического порта Мохаве в пустыне в Калифорнии.

В списке потенциальных точек запуска также Космический центр имени Кеннеди во Флориде, База ВВС Андерсен на острове Гуам, британский космопорт на Корнуолле и аэропорт Таранто-Гротталье в Италии.

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