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В среду компания Virgin Orbit (сестринский проект Virgin Galactic) провела в небе над Калифорнией дроп-тест ракеты, запускаемой с борта самолёта Boeing 747. Данное испытание является ключевым для организации космических миссий по выводу спутников на орбиту Земли.

Ракета LauncherOne длиной в 21.3 метра была запущена с самолёта Boeing 747, пролетавшего на высоте 10 668 метров над полигоном для испытаний базы ВВС Эдвардз в пустыне Мохаве.

Целью проведения данного испытания было наблюдение за тем, как ракета отрывается от крыла самолёта Boeing 747 и падает на почву пустыни в преддверии первого реального орбитального запуска, намеченного на этот год.

Отмечается, что тест не предусматривал запуск двигателя ракеты.

«Сам пуск прошёл невероятно гладко, ракета замечательно отделилась», – комментирует старший лётчик-испытатель Келли Латимер.

Генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт назвал испытание «грандиозным шагом вперёд» на пути к реализации проекта.

«Это подтверждение тщательной подготовки не только самой ракеты, но также самолёта, наземного оборудования и проработки всей процедуры полёта», – заявил он.

Расположенная в Калифорнии компания Long Beach, основанная Ричардом Бренсоном, будет использовать данную систему для запуска в космос малых спутников – весом от 300 до 500 килограммов.

В интервью телеканалу CNBC директор компании Дэн Харт выразил надежду на то, что первый полноценный запуск ракеты с использованием данной системы состоится «уже до конца этого лета». Однако до первого коммерческого запуска следует подождать после этого ещё как минимум 10 недель. В настоящее время на заводе компании Virgin производится шесть ракет, а в будущем планируется ежегодно выпускать «свыше 20» таких ракет в год, – добавил Харт.

Относительно сжатые графики запусков не выглядят столь уж невероятными. В отличие от компании Virgin Galactic, команда Orbit не планирует отправлять в космос пилотируемые корабли – этот вопрос ещё может обсуждаться, но вероятность малая. При этом у команды есть достаточно мотиваций для того, чтобы спешить. В компании Virgin надеются зарабатывать на одном запуске от 10 до 15 миллионов долларов, что достаточно выгодно в сравнении с другими системами запусков с борта самолёта и многими стандартными ракетами. В случае успешной реализации проекта, это может стать неплохим вариантом для многих операторов, стремящихся сократить расходы.

Самолёт Boeing 747, получивший имя «Cosmic Girl» (Космическая девушка), будет взлетать из различных точек земного шара, обеспечивая доступ на орбиты, которых тяжело достичь с фиксированных точек запуска.

Недавно в компании Virgin Orbit сообщили о заключении соглашения с ANA Holdings – материнской компанией All Nippon Airways, что позволит принести услугу в Японию.

В меморандуме о взаимопонимании содержится обращение к ANA с просьбой изучить возможность предоставления наземной поддержки, обслуживания и, возможно, воздушного судна.

В компании Virgin Orbit планируют проведение первых запусков из Авиакосмического порта Мохаве в пустыне в Калифорнии.

В списке потенциальных точек запуска также Космический центр имени Кеннеди во Флориде, База ВВС Андерсен на острове Гуам, британский космопорт на Корнуолле и аэропорт Таранто-Гротталье в Италии.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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