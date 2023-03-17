Virgin Orbit приостанавливает свою деятельность после аварии, произошедшей при попытке запуска ракеты

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Компания Virgin Orbit «поставила на паузу» свою деятельность, пытаясь справиться с кризисом финансирования. Об этом сообщает BBC News.

Это произошло после того, как в январе компания не смогла совершить первый в истории Великобритании космический запуск. Один из самолётов компании поднялся в небо с ракетой на борту, чтобы оттуда запустить её в космос. Однако из-за случившейся аномалии ракета не смогла подняться на орбиту, а развалилась на куски в атмосфере.

С тех пор компания сталкивается с проблемами финансирования, а также вынуждена отвечать на вопросы о вреде, который этот неудачный запуск мог нанести планам Великобритании стать космическим центром.

В заявлении компании сказано: «Virgin Orbit берёт операционную паузу в масштабах всей компании, которая начнёт действовать с 16 марта 2023 года, и планирует предоставить свежую информацию о своих дальнейших планах в ближайшие недели».

Об операционной паузе было объявлено в среду. Однако компания не подтвердила слухи о том, что её сотрудники были уволены на время, пока компания будет искать источники финансирования.

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Напомним – компания Virgin Orbit намеревалась запустить в космос девять небольших спутников с космодрома Корнуолл в Ньюки. Но из-за сбоя, случившегося в работе систем её ракеты LauncherOne во время полёта, последняя так и не достигла орбиты.

Компоненты ракеты и полезный груз, который она должна была вывести в космос, упали на Землю. При этом все находившиеся на борту ракеты спутники были потеряны.

В компании Virgin Orbit утверждают, что авария произошла из-за топливного фильтра. Он вроде бы сдвинулся с места во время запуска, что повлекло за собой перегрев двигателей.