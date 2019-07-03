Онно Зонневельд, глава представительства SES в Украине и странах СНГ во время Дней электронных коммуникаций 2019 презентовал доклад и с помощью цифр развенчал мифы о современном рынке телевидения.

Первый миф

Все мы неоднократно слышали фразу «никто больше не смотрит ТВ». И это миф. Правда стоит уточнить, что линейное ТВ действительно стали смотреть меньше, но при этом оно все ещё лидирует. Если взять для примера Великобританию, то общее количество минут просмотра телевизионного контента в день даже растет, просто способы его получения диверсифицируется – catch-up TV, DVR, OTT. Одновременно растут продажи телевизоров – происходит как замена старых ТВ, так и появляются новые домохозяйства. В вечерний прайм-тайм, когда просмотр становится семейным или социальным событием телевизоры с большим экраном  однозначные лидеры среди устройств. Эта динамика позволяет прогнозировать, что в ближайшее время появится до полумиллиарда новых цифровых домохозяйств – из них около 300 млн перейдут из аналогового вещания в цифровое, а около 200 млн – новички. Конечно, глобально количество времени смотрения снизилось, но насколько? За 20 лет, с 1995 года, оно снизилось примерно на полчаса – с 3,5 часов до 3 часов в день. Ещё очень рано говорить, что никто больше не смотрит ТВ, ведь теперь это происходит в новых форматах.

Миф второй

«Все мигрируют в интернет» – неправда. Кто эти все и, что они смотрят? Большая часть домохозяйств, имеющих доступ к интернету, не могут похвастаться большой передачей данных, а 1,3 млрд домохозяйств в мире вообще не имеют доступа к фиксированной связи. Для больших экранов нужна качественная картинка, поэтому даже в Южной Корее, в которой 100% фиксированной широкополосной связи, SkyLife увеличил свое DTH-проникновение на более чем 20% южнокорейских домохозяйств.

Третий миф

«Никто не тратит деньги на линейное ТВ» – не является действительностью. На контент тратится больше денег, а не меньше, а линейное ТВ и OTT растут, но с разной скоростью. В ближайшие 5 лет рынок ОТТ вырастет на $66 млрд, а рынок линейного ТВ – на $32 млрд. При этом 30-40% доходов линейного ТВ «поддерживаются» спутником – он продолжает быть движущей силой генерации доходов. Доходы от линейного ТВ составят 76% всего глобального видеорынка в 2023, а с помощью спутника клиенты заработают $150 млрд в 2023 (в 2018 – $139 млрд).

Миф четвертый

«Спутник слишком дорогой» – самое большое заблуждение. Эффективность спутникового вещания для достижения больших аудиторий неоспорима, ведь стоимость IP-доставки увеличивается в зависимости от количества зрителей и времени просмотра, а стоимость доставки через спутник уменьшается с ростом количества абонентов (фиксированная цена при растущем количестве абонентов). Вернувшись к примеру к Великобритании, можно сравнить открытые данные затрат общественного телевидения BBC – стоимость IP-доставки индивидуальному абоненту составляет более 6 фунтов в час (около 200 грн), а через спутник – 25 пенсов (немного больше 8 грн). Чем больше становится экранов, тем выше затраты на IP-трафик – и это отличная возможность для роста доли спутника.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.