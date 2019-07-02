Google будет раздавать интернет в Кении с помощью воздушных шаров. Проект реализует дочерняя компания поискового гиганта Loon совместно с кенийским оператором Telkom Kenya, передает Ixbt.com.

Согласно данным, Управление гражданской авиации Кении должно выдать разрешение на эксплуатацию сервиса уже в текущем месяце. В связи с этим, коммерческое испытание воздушных шаров Loon стоит ожидать в ближайшее время.

Благодаря этой технологии Google сможет обеспечить интернетом жителей регионов, в которых строительство сотовых вышек экономически невыгодно. Таким образом, жители горной местности смогут получить доступ к сети 4G по рыночным ценам.

Напомним, в начале года стало известно, что Google и Cisco работают над предоставлением интернета странам третьего мира. Сотрудничество направлено на создание единой Wi-Fi-сети– Next Billion Users.

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