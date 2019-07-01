Apple Music набирает все большей популярности, догоняя конкурентные музыкальные сервисы. На сегодняшний день платформа имеет уже 60 миллионов платных подписчиков, передает Ixbt.com.

Несмотря на то, что у Spotify еще в апреле было порядка 100 млн платных подписчиков, аудитория Apple Music растет намного быстрее. За полгода «яблочному сервису» удалось набрать около 10 миллионов премиум-пользователей.

Вероятно, причиной такого успеха Apple Music является как широкая известность бренда, так и доступность для большего числа регионов чем у Spotify.

Напомним, в США «яблочному» сервису удалось обогнать своего главного конкурента по количеству платных подписчиков. В то же время общее число пользователей Apple Music все еще ниже.

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