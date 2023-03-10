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Apple выпустит приложение для прослушивания классической музыки

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Фото: HDblog.it
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Компания Apple объявила о своих намерениях запустить с 28 марта специальное отдельное приложение под названием Apple Music Classical. Оно будет доступно без дополнительной платы для существующих подписчиков Apple Music.

Как отмечают в компании Apple, на момент запуска каталог приложения будет включать более пяти миллионов уникальных треков и тысячи эксклюзивных альбомов. Многие классические произведения были записаны и опубликованы в нескольких исполнениях и интерпретациях.

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В Apple утверждают, что приложение предложит «полные и точные метаданные» и возможность «поиска по композитору, произведению, дирижеру или даже номеру в каталоге».

В августе 2021 года компания приобрела разрекламированный стример классической музыки Primephonic. Тогда в Apple заявляли, что подписчики получат значительно улучшенные возможности для прослушивания классической музыки, начиная со списков воспроизведения Primephonic и эксклюзивного аудиоконтента.

Для использования Apple Music Classical требуется подключение к интернету. Версия приложения для Android появится «уже в скором времени», – сообщила компания.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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