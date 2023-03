Apple выпустит приложение для прослушивания классической музыки

- Реклама -

Компания Apple объявила о своих намерениях запустить с 28 марта специальное отдельное приложение под названием Apple Music Classical. Оно будет доступно без дополнительной платы для существующих подписчиков Apple Music.

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i

— Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023