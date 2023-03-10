Apple выпустит приложение для прослушивания классической музыки

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Компания Apple объявила о своих намерениях запустить с 28 марта специальное отдельное приложение под названием Apple Music Classical. Оно будет доступно без дополнительной платы для существующих подписчиков Apple Music.

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i — Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023

Как отмечают в компании Apple, на момент запуска каталог приложения будет включать более пяти миллионов уникальных треков и тысячи эксклюзивных альбомов. Многие классические произведения были записаны и опубликованы в нескольких исполнениях и интерпретациях.

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В Apple утверждают, что приложение предложит «полные и точные метаданные» и возможность «поиска по композитору, произведению, дирижеру или даже номеру в каталоге».

В августе 2021 года компания приобрела разрекламированный стример классической музыки Primephonic. Тогда в Apple заявляли, что подписчики получат значительно улучшенные возможности для прослушивания классической музыки, начиная со списков воспроизведения Primephonic и эксклюзивного аудиоконтента.

Для использования Apple Music Classical требуется подключение к интернету. Версия приложения для Android появится «уже в скором времени», – сообщила компания.