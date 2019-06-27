Спутник INTELSAT-39 доставлен на космодром. Запуск запланирован на 24 июля

Новый спутник компании Intelsat – INTELSAT-39 – прибыл на территорию Французской Гвианы и проходит последние проверки в преддверии запуска, намеченного на 24 июля.

Спутник INTELSAT-39 был построен на заводе компании Maxar Technologies в Пало-Альто (ранее принадлежал компании Space Systems/Loral, которая ныне является частью Maxar).

INTELSAT-39 стал уже 52-ым спутником, произведенным компанией Maxar для своего давнего партнёра – компании Intelsat. В настоящее время на территории космического центра в Куру команды компаний Intelsat, Arianespace и Maxar готовят спутник к запуску, который планируется произвести 24 июля на борту ракеты Ariane 5.

После того как спутник прибудет в плановую орбитальную позицию – 62 градуса восточной долготы – он начнёт предоставлять услуги доступа к широкополосному Интернету и дистрибуции видео на территории Африки, Европы, Ближнего Востока и Азии. Также спутник должен улучшить мобильную связь для нужд авиации, судоходства и правительственных организаций в районе Индийского океана.

Спутник INTELSAT-39 должен заменить спутник INTELSAT-902, который также был построен компанией Maxar и запущен в космос в 2001. На момент замены время эксплуатации последнего на орбите на 6 лет (или 45%) превысит плановый срок в 13 лет, что является знаковым событием в сфере использования орбитальных ресурсов.

Спутник INTELSAT-39 имеет на борту транспондеры как C-, так и Ku-диапазона, для его подъёма на проектную орбиту будет использована гибридная система из электрических и химических двигателей, а срок эксплуатации аппарата на орбите по проекту должен составить 15 лет. Достигнув проектной орбиты, спутник будет сохранять свою позицию, используя полностью электрический двигатель, что даёт возможность уменьшить количество топлива и, соответственно – массы при запуске, а значит – даёт оператору возможность увеличения технической гибкости и производительности аппарата.

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