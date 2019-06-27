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Спутник INTELSAT-39 доставлен на космодром. Запуск запланирован на 24 июля

Борис Скуратовский
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Intelsat / Интелсат
Новый спутник компании Intelsat – INTELSAT-39 – прибыл на территорию Французской Гвианы и проходит последние проверки в преддверии запуска, намеченного на 24 июля.

Спутник INTELSAT-39 был построен на заводе компании Maxar Technologies в Пало-Альто (ранее принадлежал компании Space Systems/Loral, которая ныне является частью Maxar).

INTELSAT-39 стал уже 52-ым спутником, произведенным компанией Maxar для своего давнего партнёра – компании Intelsat. В настоящее время на территории космического центра в Куру команды компаний Intelsat, Arianespace и Maxar готовят спутник к запуску, который планируется произвести 24 июля на борту ракеты Ariane 5.

После того как спутник прибудет в плановую орбитальную позицию – 62 градуса восточной долготы – он начнёт предоставлять услуги доступа к широкополосному Интернету и дистрибуции видео на территории Африки, Европы, Ближнего Востока и Азии. Также спутник должен улучшить мобильную связь для нужд авиации, судоходства и правительственных организаций в районе Индийского океана.

Спутник INTELSAT-39 должен заменить спутник INTELSAT-902, который также был построен компанией Maxar и запущен в космос в 2001. На момент замены время эксплуатации последнего на орбите на 6 лет (или 45%) превысит плановый срок в 13 лет, что является знаковым событием в сфере использования орбитальных ресурсов.

Спутник INTELSAT-39 имеет на борту транспондеры как C-, так и Ku-диапазона, для его подъёма на проектную орбиту будет использована гибридная система из электрических и химических двигателей, а срок эксплуатации аппарата на орбите по проекту должен составить 15 лет. Достигнув проектной орбиты, спутник будет сохранять свою позицию, используя полностью электрический двигатель, что даёт возможность уменьшить количество топлива и, соответственно – массы при запуске, а значит – даёт оператору возможность увеличения технической гибкости и производительности аппарата.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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