Netflix тестирует всплывающий плеер для web-версии

Компания Netflix в настоящее время тестирует всплывающий плеер – функцию, о которой так долго мечтали её пользователи. Как уточняет издание Engadget, в Netflix тестируют всплывающий плеер для web-версии.

Потоковая платформа, предлагающая доступ к своему контенту на условиях подписки, в рамках эксперимента дала возможность опробовать данную функцию ограниченному количеству своих пользователей. Для запуска всплывающего плеера необходимо кликнуть по небольшой иконке в нижней части экрана. После чего появится небольшое плавающее окошко, которое можно сжимать и растягивать, а также размещать в любой части экрана.

Данная функция позволит вам продолжать смотреть свои любимые шоу параллельно с выполнением другой работы. В частности, в то время, когда вы находитесь в своём офисе, ожидая важного электронного письма, или когда вы желаете закончить просмотр своего любимого шоу, но должны выполнить данное вам задание. Следует, впрочем, отметить, что функция отображения субтитров во всплывающем плеере пока не поддерживается.

Во всём этом нет ничего экстраординарного. Это уже не первый случай тестирования платформой Netflix новой функции. Компания регулярно тестирует различные функции, и если они работают хорошо, они становятся частью продукта. В противном случае от них отказываются.

В скором времени данная функция также может появиться для пользователей Netflix на платформах Windows PC и Mac.

Ещё одна новинка от Netflix – тестирование функции канала в стиле Instagram. В канале доступны видео-трейдеры и фотографии, рекламирующие будущие шоу и фильмы.

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