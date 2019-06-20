YouTube заявил о намерении перенести весь детский контент на платформу YouTube Kids. В свете недавних событий, такое решение призвано ограничить негативное влияние определенных видеороликов на малолетнюю аудиторию, пишет The Wall Street Journal.

В то же время руководство видеоплатформы с осторожностью относится к такому шагу, поскольку видит в нем немалые риски для себя — все-таки детские видео являются весьма популярными и приносят сервису миллионы долларов.

Ранее YouTube регулярно внедрял всевозможные ограничения, связанные с защитой прав несовершеннолетних пользователей. На сегодняшний день платформа уже перенесла большую часть детского контента в YouTube Kids, а для тех, которые остались на основном сервисе, ввела некоторые меры предосторожности.

В частности, были отключены комментарии к видео с участием несовершеннолетних, сокращены рекомендации, а также удалены ролики, нарушающие правила сообщества в отношении безопасности детей.

Что касается последних изменений, видеосервис запретил пользователям до 13 лет вести прямые трансляции без присутствия взрослых. За нарушение владельцы каналов будут лишены права вести стримы.

Напомним, видеоплатформа YouTube Kids стала доступна в Украине еще в феврале. Дети могут смотреть ролики как через мобильное устройство, так и с помощью телевизора, используя ChromeCast, Apple TV или Smart TV.

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