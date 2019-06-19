Космические предприятия Украины работают над созданием ракеты-носителя Зенит-1NL. Ракета будет представлена на авиакосмической выставке «Париж-Ле-Бурже» во Франции, пишет УНИАН.

Согласно данным, над Зенитом трудятся сразу три предприятия — ГП «Южмаш», ПАО «Киевский радиозавод» и ГП «Антонов», отвечающие за разработку ракеты, ее системы навигации и десантирования соответственно.

По предварительным данным, запуск Зенит-1NL может состояться уже в 2021 году.

«Стартовый вес Зенит-1NL составляет 14,5 тонны. Вес, выводимый на солнечно-синхронную орбиту, составляет 100 кг, на приэкваториальную — около 230 кг . Время подготовки к пуску — до 1 суток», — сообщает ресурс.

Примечательно то, что запуск ракеты-носителя состоится с помощью самолета, над созданием которого работает «Южмаш». Концепция воздушного старта не распространена в мире, в Украине это будет впервые. Такой запуск поможет сэкономить средства, рассчитанные на наземный старт, а также избежать многих ограничений вроде зоны падения ступеней ракеты космического назначения.

Стоит ли говорить, что для Украины этот запуск — не просто масштабное событие, но и пропуск в автономный доступ к космическому пространству, а для предприятий — возможность занять высокие позиции на рынке космических услуг.

Напомним, в феврале стало известно, что в ближайшие два года Украина планирует вывести на орбиту четыре космических аппарата. При надлежащем финансировании в космос отправят: «Лыбидь» (2020 г), «Микросат — М», «Сич — 2-1» (2021 г) и «Сич -2-2» (2022 г).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.