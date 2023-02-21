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Во Франции закрыли второй по популярности пиратский сайт

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В Альянсе креативности и развлечений утверждают, что web-сайт с контентом, полученным незаконным путем, имел более 14 миллионов просмотров.

Альянс креативности и развлечений (ACE), миссия которого состоит в борьбе с видео-пиратством, сообщил о прекращении работы ресурса Extreme-down, второго по мощности сайта с потоковым видео во Франции.

Согласно данным, представленным в отчёте DataProt за январь 2023 года, пиратские видео просматривают потрясающие 230 миллиардов раз в год, а доля нелегального потокового видео среди глобального онлайн-пиратства составляет 80%.

В ACE предполагают, что сайт прекратил работу без особой борьбы. В Альянсе сообщают о том, что идентифицировали пирата, который вёл свою деятельность с территории Туниса, приблизились к нему, а тот остановился и сдал свои домены. По данным ACE, ежемесячно на ресурс заходило более 14 миллионов посетителей, чтобы просмотреть там более 40 000 эпизодов фильмов и сериалов.

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В ACE поблагодарили за оказанную помощь в борьбе с пиратским ресурсом французский премиальному каналу Canal Plus и телекомпанию France Télévisions, которые, несомненно, были сильно заинтересованы в том, чтобы прекратить работу своего нелегального конкурента.

«Разрушительное влияние пиратства невозможно переоценить, особенно когда речь идет о работе такой глобальной общественной медиакомпании, как наша», – отметила после закрытия пиратского ресурса Натали Бобино, старший вице-президент по международному развитию France Télévisions.

В числе партнёров альянса ACE – Amazon, Apple TV, Netflix и Sony. Возглавляет его глава Motion Picture Association Чарльз Ривкин.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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