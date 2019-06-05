Украина и Латвия приступят к сотрудничеству в сфере кинопроизводства. Телеканал «Украина» и медиакомпания Helio Media займутся созданием совместного сериала, сообщает пресс-служба украинского вещателя.

Согласно данным, обе стороны нацелены на масштабное сотрудничество и серийное производство совместного контента.

«Это будет полномасштабное совместное производство, задача которого – создать продукт, максимально отвечающий запросам зрителей наших стран. Уверена, что наша история не оставит их равнодушными, принесет нам высокие рейтинги и даст хороший старт будущим проектам», — отметила директор телеканала «Украина» Виктория Корогод.

Подтверждая вышесказанное, латвийская сторона подчеркнула, что будущее сотрудничество нацелено на создание оригинального контента, который мог бы заинтересовать как латвийских, так и украинских зрителей.

«Путем объединения усилий в работе над уникальным международным проектом, привлечения ведущих украинских продюсеров, а также популярных в Латвии и Украине актеров мы сможем предложить латвийским и украинским зрителям нечто новое и увлекательное», — прокомментировал директор Helio Media Каспарс Озолиньш.

В связи с этим, обе компании уже начали работу над первым совместным проектом — детективной мелодрамой «Маркус», съемки которой будут проходить на территории обеих стран. Также в сериале снимутся актеры-представители и украинской, и латвийской стороны.

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