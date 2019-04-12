NovelSat FUSION – решение для эффективной передачи сигнала через спутник

Вещатели всё активнее интересуются стандартами видео высокого разрешения, внедрение которых требует аренды на порядок более широких полос на спутнике. В то же время, частотный ресурс – не резиновый, новые частоты требуются для запуска 5G. Думая над решением данной проблемы, компания NovelSat объединила усилия с igolgi, дабы представить технологию NovelSat FUSION – комплексное решение, открывающее перед пользователями новые горизонты эффективности передачи сигнала через спутник, позволяющие вещателям снизить операционные расходы.

Компания NovelSat, являющаяся мировым лидером в области технологий передачи информации через спутник, и igolgi – ведущий поставщик программного обеспечения и решений для обработки, доставки и анализа видео, разработали решение FUSION, которое позволило объединить высокоэффективное многопотоковое кодирование видео со спутниковой модуляцией в одном передающем устройстве, а также спутниковую демодуляцию и многоканальное транскодирование видео в одном приёмном устройстве. Комплексное решение NovelSat FUSION обеспечивает вещателям возможность значительной экономии полосы пропускания спутника или позволяет передавать в три раза больше видеоконтента без увеличения бюджетов на трансляцию.

Кодер/модулятор FUSION одновременно принимает несколько видео-потоков в любых форматах или стандартах доставки и эффективно компрессирует их в видеопоток HEVC (H.265). Компрессированное видео проходит модуляцию и передаётся в защищённый восходящий канал с возможностью использования 256-битового шифрования AES, которое практически не поддаётся взлому. В точке приёма транскодирующее устройство, совместимое с технологией FUSION, расшифровывает и демодулирует спутниковые сигналы, преобразуя их в любой видеоформат – MPEG 2, MPEG 4 (H.264 AVC) или HEVC – для дальнейшей передачи на ОТТ, ABR или в каналы линейного телевидения. В приёмном устройстве также имеется возможность формирования пакетов HLS или DASH. Кроме того устройство может использоваться исключительно в качестве декодера или передавать контент для прямого пакетирования.

Решение NovelSat FUSION поддерживает все стандарты спутниковой передачи данных, включая DVB-S2/DVB-S2X, а также NovelSat NS4 – самый распространенный в мире тип передачи спутникового сигнала с эффективным использованием канала. Благодаря использованию самой современной и совершенной компрессии HEVC от igolgi, преимуществам NovelSat NS4 в сфере эффективности передачи сигнала и тесной интеграции, FUSION превосходит все другие доступные решения для вещания.

«Изменения, происходящие на рынке спутникового вещания, требуют нового подхода к использованию спутниковых каналов, – говорит генеральный директор NovelSat Гари Друтин. – NovelSat FUSION – это эффективное и экономичное решение, помогающее вещателям решать проблемы, связанные с использованием частотного спектра».

«Благодаря технологиям NovelSat, позволяющим эффективно использовать спутниковый канал, и мощным решениям для компрессии видео от igolgi, NovelSat FUSION даёт рынку грандиозные возможности для повышения эффективности использования спектра и гибкости видео», – говорит президент igolgi Кумар Рамасвами.

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