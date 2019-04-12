Netflix запускает собственный юмористический радиоканал. Первый эфир Netflix Is A Jokе Radio можно будет услышать уже в середине апреля, передает МедиаНяня.

«В течение дня в эфире будут звучать выступления комиков со всего мира, также запланирован выпуск ежедневного шоу, в котором знаменитости будут обсуждать актуальные темы дня и поп-культуру», — сообщает ресурс.

Отмечается, Отмечается, что слушать радио от Netflix смогут подписчики радиовещательной компании SiriusXM. Плата за подписку составляет чуть менее 16 долларов в месяц.

Напомним, недавно Netflix отключил функцию беспроводной передачи данных между устройствами Apple — AirPlay.

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