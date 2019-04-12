Disney презентовал собственную стриминговую платформу Disney+. Видеосервис начнет работу уже с 12 ноября, передает Телекритика.

Согласно данным, новый сервис будет доступен на всех платформах — смотреть контент Disney+ можно будет с любого устройства, включая игровые консоли.

Отмечается, что весь интерфейс OTT-сервиса будет поделен по категориям: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.

«В первый год на сайте появится 500 фильмов, 7500 эпизодов сериалов и 250 часов программ от National Geographic. В список включены классические фильмы Disney, фильмы Pixar и Marvel, а также новые проекты: игровой ремейк «Леди и Бродяги», сериалы «Сокол и Зимний Солдат», «Мандалорец». Не забыли и новообретенных фоксовских «Симпсонах» – все сезоны также будут доступны на сервисе», — сообщает ресурс.

Абонплата для пользователей составит чуть менее семи долларов в месяц.

Напомним, в прошлом месяце Disney завершила сделку стоимостью $71,3 млрд по поглощению 21st Century Fox. Компания получила значительную часть активов холдинга Fox и права на все его киновселенные.

Ранее Disney был вынужден распродать сеть своих спортивных каналов. Это было необходимым условием, заданным регуляторами США, для получения возможности приобрести 21st Century Fox.

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