Фильмы и сериалы производства студии Disney исчезнут из российских онлайн кинотеатров в марте

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Российские стриминговые онлайн-кинотеатры потеряют доступ к библиотеке фильмов от студии Disney уже в марте. Именно тогда истекает срок их контракта, заключённого с американскими компаниями – производителями развлекательного контента. После того как почти год назад началось полномасштабное российское вторжение в Украину, американские киностудии прекратили прокат новых фильмов в России.

В марте 2023 года фильмы и сериалы, выпущенные студией Disney, исчезнут из библиотек российских видео-платформ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четырёх топ-менеджеров онлайн-кинотеатров и собеседника, знакомого с условиями соглашения. Дело в том, что в следующем месяце истекают сроки действия лицензионного контракта на показ контента американской студии, который сейчас присутствует в библиотеках платформ «Кинопоиск», Ivi и Okko.

Еще в 2022 году американская студия проинформировала российские видео-платформы о том, что она не планирует продлевать или заключать новые контракты по истечении срока действия старых, – отмечают два топ-менеджера онлайн-кинотеатров. Между тем, они сообщили, что контент студии Disney генерирует значительную долю пользовательских просмотров и привлекает новых подписчиков.

Источники утверждают, что самым популярным контентом среди зрителей является детский и семейный контент. Например, «Зверополис», «Энканто», «Холодное сердце» или «Король Лев», «Круэлла» и «Один дома».

Удаление фильмов студии Disney из библиотек российских видео-платформ может оказать негативное влияние на лояльность аудитории. Это также может привести к снижению на 2-3% дохода онлайн-кинотеатров, в библиотеке которых присутствует контент кинокомпании, – предполагают эксперты. Проекты студии Disney пользуются популярностью у широкой аудитории, и исчезновение таких фильмов будет трудно компенсировать, – заключают они.