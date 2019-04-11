Sony продемонстрировала экран с разрешением 16K. Огромный дисплей создан на базе технологии Crystal LED, передает Ixbt.com.

«Экран имеет размеры 19,2 х 5,4 м. Он растянут между первым и вторым этажами в городском исследовательском центре в Иокогаме, построенном для старейшей в мире косметической компании Shiseido», — сообщает ресурс.

Разработка от Sony имеет в 64 раза больше пикселей, чем стандартный Full HD-дисплей, и в 16 раз больше, чем у 4K-разрешения. Также новая технология позволяет делать картинку намного более яркой и детальной, нежели в обычных OLED-экранах.

Отмечается, что для демонстрации новинки Sony также пришлось создать собственный фильм в 16K-формате, поскольку контент в таком качестве сегодня почти никто не производит.

Напомним, недавно компания-производитель сообщала о трудной финансовой ситуации — ее доля на рынке смартфонов упала ниже 1%. В связи с этим техногигант принял решение закрыть завод по производству мобильных устройств в Китае.

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