UARU

UARU

Представлен первый в мире 110-дюймовый дисплей с разрешением 16K

НовостиТехнологии
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На выставке Display Week 2023 компания BOE (Beijing Oriental Electronics) продемонстрировала первый в мире дисплей с разрешением 16K, обозначив таким образом новую веху в истории отрасли.

Дисплей имеет поразительные размеры: его диагональ – 110 дюймов! Однако, это еще не всё. Он имеет потрясающее разрешение 16K (15360 x 8640) при стандартной частоте обновления 60 Гц. Полный экран состоит из 132 мегапикселей, что значительно больше, чем предусмотрено стандартами для дисплеев с разрешением 1080p или 1440p.

Дисплей изготовлен по технологии LCD, для которой свойственны коэффициент контрастности 1200:1, охват 99% цветов DCI-P3 и яркость 400 нит. Огромная панель не имеет видимых пикселей, и это стоит отдельного упоминания, поскольку отсутствие видимых пикселей достаточно необычно для дисплеев такого размера.

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Для лучшего понимания, следует отметить, что стандартный экран 8K содержит 33.2 миллиона пикселей, тогда как становящиеся все более массовыми экраны 4K состоят из 8.3 миллиона пикселей. Соответственно, экран 16K от BOE содержит в 16 раз больше пикселей, чем традиционная панель 4K. Однако, такое огромное количество пикселей ограничивает частоту обновления этого 16K экрана – она составляет 60 Гц.

Ранее мы сообщали о разработке OLED-экрана, который можно заполнять жидкостью, создавая таким образом тактильные кнопки.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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