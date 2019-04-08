Facebook намерен проложить кабель вокруг Африки. Реализация проекта «Симба» предполагает прокладку оптового волокна под водой, передает Лига.Tech.

Сообщается, что таким образом Facebook хочет увеличить пропускную способность и расширить клиентскую базу, привлекая новых пользователей на территории Африки.

На данный момент проект находится на стадии обсуждения. Точный маршрут, по которому планируется проложить кабель, пока не сообщается.

Напомним, в феврале стало известно, что Viasat и Facebook заключили сотрудничество для обеспечения доступа к широкополосному интернету жителям удаленных регионов Мексики. В случае успеха проект получит глобальное распространение.

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