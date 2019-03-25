Согласно данным нового исследования, проведенного компанией Ovum, по состоянию на конец 2018 года число LTE подключений по всему миру достигло отметки в четыре миллиарда.

Это примерно 47% от всех сотовых подключений, и, в частности – 82% на рынке Северной Америки и 40% на рынке Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

По мнению экспертов из 5G Americas – отраслевой ассоциации, продвигающей технологии 5G и LTE в Северной и Южной Америке, тот импульс развития, которое получила технология LTE в четвёртом квартале 2018 года, сохранится и в дальнейшем по всему миру.

«Несмотря на то, что в дверь стучится технология 5G и все инновационные решения, связанные с ней, количество LTE подключений продолжает расти, и этот рост отмечается по 637 коммерческих сетях мира, а параллельно с ним – переход к современным моделям сетей LTE для развития Интернета вещей, скоростного Gigabit LTE и новых методов использования и разделения спектра», – говорит президент 5G Americas Крис Пирсон.

По состоянию на март 2018 года технология LTE была внедрена в 637 сетях по всему миру, при этом в 294 случаях это была технология LTE-Advanced. Успешное развёртывание технологии LTE по всему миру обеспечивает основу для развития 5G сетей в будущем.

«В настоящее время регионом, обеспечивающим наиболее высокий рост LTE, является Центральная и Южная Азия, где годовой рост составил 81% – главным образом, благодаря чистому приросту на 236 миллиона подключений в Индии. Впрочем, в целом в странах Океании, Восточной и Южной Азии зарегистрировано наибольшее количество абонентов LTE – 2.12 миллиарда, главным образом – благодаря 1.56 миллиарда подписчиков в Китае», – говорит старший аналитик Ovum Кристин Полин.

Согласно прогнозам, к 2023 году число 5G подключений превысит отметку в 1.3 миллиарда. При этом в 2022 году их будет 512.4 миллиона, то есть лишь за один год их количество вырастет почти в два раза.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.