Такое решение было принято на встрече 14 марта при участии членов Нацсовета и представителей Концерна РРТ, «Зеонбуда», Госспецсвязи.

18 марта Концерн РРТ не будет отключать эфирное цифровое телевещание из-за долгов компании «Зеонбуд». Об этом пишет издание «Детектор медиа» со ссылкой на слова председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

«Встреча была тяжелая. Мы пытались совместить интересы Концерна РРТ и «Зеонбуда» в формировании тарифов для отрасли. Быстрых результатов встречи нет. Единственное – договорились, что 18 марта отключение цифрового эфира не произойдёт. Хотя это и создает большие проблемы для Концерна РРТ», – рассказал Юрий Артеменко.

Вместе с тем было достигнуто соглашение, результатом которого станут еженедельные рабочие встречи представителей Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, оператора «Зеонбуд», Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Государственной службы специальной связи и защиты информации и медиагрупп.

Нацсовет будет выступать в этой рабочей группе в качестве посредника между Концерном РРТ и «Зеонбуд».

Напомним, ранее народный депутат от БПП Григорий Шверк сообщил о возможном отключении на территории Украины сети эфирного цифрового вещания.

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