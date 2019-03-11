StarLightMedia намерена запустить HD-версии основных своих каналов. По словам директора по стратегии и цифровому бизнесу группы Федора Гречанинова, планируется это сделать до 2020 года, пишет Детектор Медиа.

Согласно данным, распространять каналы StarLightMedia в HD-качестве будут в сетях платных провайдеров.

«Мы это планируем, чтоб увеличить разницу между эфирным бесплатным предложением и тем, которое абоненты смогут получить в сетях кабельных, спутниковых и IPTV-провайдеров за деньги. Также мы хотим, чтоб наш зритель получал больше удовольствия от картинки, это как раз и предполагает HD-версия», — сообщил Гречанинов в интервью Детектору Медиа.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках трансформационных процессов StarLightMedia было принято решение о создании единого дивизиона PayTV&Digital.

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