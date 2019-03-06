Данные по 6 313 тарифным планам мобильных операторов из 230 стран мира касательно стоимости передачи данных собирались Cable.co.uk в период с 23 октября по 28 ноября 2018 года.

Индия – страна с наиболее дешёвым мобильным трафиком в мире, стоимость передачи одного гигабайта данных здесь в среднем составляет 0.26 американского доллара. Самый дорогой мобильный трафик на планете предлагает Зимбабве, где средняя стоимость передачи 1 Гб равна 75.20 доллара – примерно в 289 раз выше, чем в Индии.

Кыргызстан лишь не на много отстаёт от Индии – здесь передача 1 Гб обходится в среднем в 0.27 доллара. Далее в рейтинге расположилось ещё несколько стран постсоветского пространства: Казахстан (0.49 доллара) и Украина (0.51 доллара) занимают, соответственно, третье и четвёртое места, а Россия оказалась на 12 месте – здесь средняя стоимость передачи 1 Гб равна 0.91 доллара.

В Западной Европе страной с самым дешёвым мобильным трафиком была признана Финляндия, где средняя цена передачи 1 Гб составляет 1.16 доллара, а на втором месте (1.21 доллара) оказалось Монако, за которым расположились Дания (1.36 доллара) и Италия (1.73 доллара). Великобритания, где стоимость передачи такого объёма данных составляет 6.66 доллара) оказалась на 16 месте в Западной Европе и на 136 – в мире.

Среди стран Восточной Европы самый дешёвый мобильный трафик – в Польше (1.32 доллара), далее следуют Румыния (1.89 доллара), Словения (2.21 доллара) и Молдова (2.82 доллара). В Греции – самый дорогой трафик в регионе – средняя стоимость передачи 1 Гб данных здесь составляет 32.71 доллара. Среди стран Балтии самый дешёвый мобильный трафик в Литве – 2.06 доллара.

В Израиле самый дешёвый мобильный трафик на Ближнем Востоке: 1 Гб здесь стоит в среднем 0.90 доллара, на втором месте в списке – Иордания (1.79 доллара), за котрой с небольшим отставанием следуют Кувейт (2.01 доллара) и Палестинская автономия (2.06 доллара). Самый дорогой мобильный трафик в регионе – на Кипре, где средняя стоимость передачи 1 Гб равна 20.25 доллара.

Станы Азии формируют половину списка из 20 стран с самым дешёвым мобильным трафиком. Первая в списке, как уже упоминалось выше, — Индия. В десятку также вошли Шри-Ланка (0.78 доллара), Монголия (0.82 доллара) и Мьянма (0.87 доллара). Лишь в трёх странах Азии стоимость гигабайта трафика выше средней по миру (8.53 доллара). Это Тайвань (9.49 доллара), Китай (9.89 доллара) и Южная Корея, где мобильный трафик самый дорогой в регионе – 15.12 доллара за гигабайт.

Все страны Северной Африки расположились в «дешёвой» части таблицы. В Египте мобильный трафик – самый дешёвый в Северной Африке, стоимость передачи 1 Гб здесь равна 1.49 доллара. И даже Алжир — страна с самым дорогим трафиком (5.15 доллара) – находится в списке ниже среднемировых показателей.

В Африке к югу от Сахары расположились три страны с самым дешёвым в мире трафиком – это Руанда (0.56 доллара), Судан (0.68 доллара) и Демократическая республика Конго (0.88 доллара). В регионе также находится шесть стран с самым дорогим трафиком. Помимо уже упомянутого Зимбабве, в списке – Экваториальная Гвинея (65.83 доллара), Остров Святой Елены (55.47 доллара) и Джибути (37.92 доллара).

Средняя стоимость передачи 1 Гб данных в мобильных сетях Канады (12.02 доллара) и Соединённых Штатов (12.37 доллара) выше среднемирового показателя (8.53 доллара). Однако, страной с самым дорогим мобильным трафиком в Северной Америке являются Бермудские острова – 37.74 доллара.

Самые дешёвые тарифные планы в Центральной Америке – в Гватемале, где средняя цена передачи 1 Гб в мобильных сетях составляет 4.53 доллара. Чуть выше цены в Эль-Сальвадоре (4.55 доллара) и Белизе (4.57 доллара). Самый дорогой трафик в Центральной Америке – в Мексике, где средняя стоимость передачи 1 Гб трафика составляет 7.38 доллара.

Большая часть стран Карибского бассейна расположилась в дорогой половине списка. Каймановы острова – самая дорогая страна в регионе по стоимости мобильного трафика (26.79 доллара), а средняя стоимость передачи 1 Гб в Доминиканской республике – в 14 раз дешевле – 1.88 доллара.

Чили, где средняя стоимость передачи 1 Гб равна 1.87 доллара, — единственная страна Южной Америки, входящая в число 50 государств с самым дешёвым мобильным трафиком. Далее следуют Перу (2.48 доллара) и Уругвай (2.80 доллара). Самый дорогой мобильный трафик в регионе – на Фолклендских островах (47.39 доллара).

Средняя стоимость передачи 1 Гб в мобильных сетях Австралии – 2.47 доллара, что делает её страной с самым дешёвым трафиком в Океании. Островные страны региона расположились в дорогой части списка – самым дорогим мобильный трафик является в Самоа, где передача 1 Гб стоит 30.09 доллара.

«Многие из стран с самым дешёвым мобильным трафиком данных можно отнести к одной из двух категорий. Часть стран имеет прекрасно развитую инфраструктуру сетей мобильного и фиксированного доступа к широкополосному Интернету, и местные провайдеры могут предлагать пользователям возможность передачи огромных массивов данных, что значительно снижает стоимость передачи одного гигабайта. В других странах наземные широкополосные сети менее развиты, поэтому в целом местные пользователи сильно зависят от мобильных сетей. Экономика таких стран диктует необходимость низких цен, доступных большинству граждан. В более дорогой части списка мы видим страны, где инфраструктура не очень хорошая, да и потребление трафика не высоко. Люди здесь обычно покупают пакеты всего на десятки мегабайт, благодаря чему гигабайт данных здесь выглядит огромным объёмом, а его передача стоит дорого. Многие страны, расположившиеся в средней части списка, обладают хорошей инфраструктурой и конкурентной средой на рынке. И хотя цены здесь не самые дешёвые в мире, местные потребители не считают их высокими», – заявил аналитик отдела потребительских телекоммуникаций в Cable.co.uk Дэн Хаудл.

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