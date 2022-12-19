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Телекоммуникационная отрасль Африки переживает в определенном смысле настоящую революцию. Растет интерес к услугам в стандарте 5G из-за скорости работы интернета, который он обещает.

Но пока стандарт 5G еще не стал господствующим на африканском рынке, технологии широкополосной сотовой связи четвёртого поколения продолжают сохранять свою актуальность. Однако все зависит от того, насколько хорошо они развиты в конкретной стране.

Агентство Ookla Insights, изучающее состояние сетей и общую ситуацию с подключением к всемирной паутине, недавно обнародовало результаты проведенного исследования. В нем содержится информация о том, в какой из стран Африки, к югу от Сахары, зафиксированы лучшие показатели скорости интернета во II квартале 2022 года, а также какие сети в этих странах показали лучшие результаты.

В центре внимания авторов исследования, результаты которого приводит издание Business Insider Africa, оказалось несколько наиболее известных провайдеров, работающих в Африке: MTN, Vodacom, Orange, Airtel и Safaricom.

Согласно информации, изложенной в отчете, средняя скорость загрузки данных в этих регионах колебалась в промежутке от 2.89 Мбит/сек до 65.95 Мбит/сек. В то время как средняя скорость передачи данных была зафиксирована в пределах от 1.55 Мбит/сек до 14.84 Мбит/сек. Ниже приведены десять стран Африки, расположенных к югу от Сахары, в которых были зафиксированы самые высокие показатели скорости интернета по итогам второго квартала 2022 года. Список составлен в порядке перехода от самого высокого к самому низкому.

Южно-Африканская Республика

Неудивительно, что самая южная страна Африки заняла первое место в списке, поскольку она уже развивает стандарт 5G. Компания Vodacom обеспечила этой стране самые высокие показатели скорости, достигающие отметки в 81.36 Мбит/сек.

Кения

В этой восточноафриканской стране наибольшая доля рынка с огромным отрывом от конкурентов у компании Safaricom: 67.1%, что составляет примерно 42.7 миллиона подключений. Далее следует Airtel с 25.9% рынка (16.4 миллиона подключений). При этом компания Safaricom и работает лучше: средняя скорость загрузки данных в ее сетях достигает отметки 36.52 Мбит/сек.

Ботсвана

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Благодаря довольно скромному проникновению интернета, телекоммуникационный рынок Ботсваны все еще растет. Однако сейчас на этом рынке доминируют компании MTN и Orange, которые имеют 42.2% и 41.2% рынка соответственно. Если же говорить о том, кто обеспечивает более высокую скорость интернета, то Orange немного опережает MTN, продемонстрировав среднюю скорость загрузки на отметке 32.85 Мбит/сек.

Уганда

Лидером на рынке мобильного интернета в Уганде является компания MTN, которой принадлежит 53.9% этого рынка. Это составляет 16.3 миллиона подписчиков по состоянию на II квартал 2022 года. И эта компания не только предоставляет услуги мобильного интернета большинству пользователей в стране, но и обеспечивает самые высокие средние показатели скорости загрузки данных – 32.71 Мбит/сек.

Нигерия

Нигерия является одной из стран Африке с высоким уровнем проникновения интернета. В ней также работает много провайдеров услуг мобильной связи. Из них компания Airtel демонстрирует самые высокие показатели средней скорости загрузки – 30.35 Мбит/сек.

Демократическая Республика Конго

Демократическая Республика Конго занимает третье место по количеству населения среди стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Этот факт делает ее очень привлекательным рынком для провайдеров услуг доступа в интернет. Здесь работает семь операторов мобильной связи, каждый из которых обслуживает свою долю огромного населения страны. Но среди этих семи телекоммуникационных компаний первую строчку занимает Orange, обеспечивая среднюю скорость загрузки на отметке 29.18 Мбит/сек.

Гвинея

Во втором квартале 2022 года на долю компании Orange приходилось 60% мобильных подключений в Гвинее. В то время как 30.8% всех мобильных подключений в регионе приходилось на долю MTN. При этом компания Orange продемонстрировала среднюю скорость загрузки данных на уровне 24.75 Мбит/сек, что является самым высоким показателем в стране.

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Руанда

Компания MTN в Руанде делает стремительные шаги к доминированию на рынке. Оператор обеспечивает лучшее качество услуг связи в стандарте 4G, способствуя дальнейшему увеличению проникновения смартфонов в стране и стимулируя рост спроса на услуги передачи данных. Высокая средняя скорость загрузки в сетях компании составила 23.77 Мбит/сек, что является самым высоким показателем в стране.

Кот-д’Ивуар

В этой западноафриканской стране золото также взяла компания MTN. Обслуживая 38.9% рынка страны, эта телекоммуникационная компания показывает среднюю скорость загрузки данных на уровне 23.76 Мбит/сек.

Танзания

Подобно Демократической Республике Конго жителей Танзании обслуживают 7 телекоммуникационных провайдеров, и это создает на рынке большую конкуренцию. Однако лучшие результаты среди всех провайдеров демонстрирует компания Vodacom. В ее сетях была зафиксирована средняя скорость загрузки данных на отметке 17.08 Мбит/сек.

Фото: Julian Vera Film, © Pexels