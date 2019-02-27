В компании SES подтвердили информацию о том, что их новый спутник – SES-12 – готов к предоставлению услуг по передаче видео, фиксированной, мобильной и правительственной связи клиентам, находящимся в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Спутник SES-12, имеющий широкие лучи и лучи высокой пропускной способности, будет работать в орбитальной позиции 95 градусов восточной долготы, где уже работает космический аппарат SES-8.

SES-12 является последним спутником компании SES, запущенным в эту орбитальную позицию, где он будет работать под юрисдикцией Королевства Нидерланды. Полностью электрический аппарат должен будет заменить и разгрузить принадлежащий компании SES спутник NSS-6.

SES-12 стал уже третьим по счёту гибридным спутником компании SES, имеющим широкие лучи и модуль высокой пропускной способности. Подобно модулям спутников SES-14 и SES-15, обслуживающих Северную и Южную Америку, модуль высокой пропускной способности спутника SES-12 является собственной разработкой компании SES для реализации экономически эффективных решений в сфере услуг связи для клиентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, представляющих сектор авиации и мореходства. Спутник SES-12 также будет выполнять ключевую роль при реализации правительственных программ, направленных на преодоление цифрового разрыва и предоставлении телекоммуникационным компаниям, операторам услуг мобильной связи и интернет-провайдерам надёжных современных транзитных каналов и быстрой широкополосной связи.

Спутник SES-12 вместе со спутником SES-8 обеспечат работу ключевых DTH-платформ. Спутники обеспечат операторам платного телевидения надёжные и масштабируемые решения, которые позволят им улучшить качество обслуживания клиентов, предложив им возможность доступа к широким массивам контента с картинкой высочайшей чёткости, удовлетворяя растущий спрос на HD и Ultra HD.

Технический директор компании SES Рай Пинто заявил: «Мы рады тому, что спутник SES-12 готов к обслуживанию клиентов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока и хотели бы поблагодарить команды компаний Airbus и SpaceX за их тяжёлый труд, сделавший это возможным. Спутник SES-12, благодаря своей высокой производительности, даст нашим клиентам большую гибкость и стабильное обслуживание, обеспечив им услуги премиум-класса».

Полностью электрический спутник SES-12 был построен компанией Airbus Defence and Space и запущен силами компании SpaceX. Он станет частью группировки компании SES, обслуживающей Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток и объединяющей в себе семь геостационарных спутников и 16 спутников, расположенных на средней околоземной орбите.

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