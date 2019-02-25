Samsung Electronics занимает лидирующее положение среди компаний-производителей телевизоров. По данным исследовательского центра IHS Markit Ltd, в 2018 году компания владела 20% мирового рынка телевизоров, передает REGNUM.

Сообщается, что в передовики рынка Samsung выбился еще в 2006 году, обогнав конкурентов с показателем в 14,6%. В течение 13 лет компании удавалось сохранять места в топе, прежде всего, благодаря продаже широкоэкранных телевизоров.

К слову, устройства с большой диагональю сыграли ключевую для производителя роль и в предыдущем году. Среди всех прошлогодних продаж Samsung 30% составили именно такие модели и QLED-телевизоры.

Напомним, недавно Samsung сообщил о разработке нового Smart Mirror TV. Особенностью данного устройства является то, что в выключенном режиме оно функционирует подобно зеркалу.

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