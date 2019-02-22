Кинопрокатчица из Германии подала иск против YouTube за нарушение авторских прав пользователями сервиса, загрузившими фильмы без согласия правообладателя. Суд намерен удовлетворить прошение истца о предоставлении личных данных нарушителей, пишет DW.

Согласно данным, правообладательница фильмов «Parker» и «Scary Movie 5» обратилась в Высший земельный суд с иском, в котором требовала от YouTube предоставить телефоны, электронные и IP-адреса пользователей, незаконно разместивших ее контент на платформе. Однако суд удовлетворил прошение лишь частично, обязав видеосервис раскрыть только электронные адреса пользователей.

В связи с этим кинопрокатчица обратилась в Федеральную судебную палату Германии, которая в свою очередь приостановила процесс и перенаправила иск в суд Евросоюза. По мнению членов палаты, истец имеет право на полное удовлетворение своего требования, поскольку в Директиве ЕС о предоставлении персональных данных лиц, нарушивших авторское право, рассматривается раскрытие всей информации, запрошенной правообладательницей.

Таким образом, суд ЕС должен прояснить, какие именно персональные данные может предоставить YouTube, и принять соответствующее решение по делу кинопрокатчицы.

Напомним, ранее YouTube предоставил Отчет о соблюдении правил Сообщества, котором заявил, что в 4-ом квартале 2017 года с платформы было удалено 8.3 миллиона видеороликов, на которые поступали жалобы.

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