В рамках трансформационных процессов StarLightMedia принято решение о создании единого дивизиона PayTV&Digital. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Руководителем нового подразделения станет Юлия Трибушная, которая с 2016 года занимает должность директора StarLight Digital Sales. Федор Гречанинов, который руководил направлением цифрового бизнеса и стратегии с 2012 года, принял решение продолжить карьеру за пределами группы и завершает сотрудничество с StarLightMedia в конце марта 2019 года.

«В направлениях Pay TV& Digital мы все эти годы задавали тренды и вели рынок за собой. Мы выстроили новую модель отношений с провайдерами, начали активную борьбу с пиратством, предложили зрителю дополнительные каналы доставки контента – Youtube, Teleportal. В новой организационной структуре дивизион будет еще более эффективно развивать эти направления в компании и на рынке в целом. Благодарим Федора за результативное сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности», – прокомментировал CEO StarLightMedia Михаил Царев.

Ранее Mediasat сообщал, что ICTV, СТБ, Новый и другие телеканалы StarLightMedia закодируют спутниковый сигнал до конца текущего года.

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