T-Mobile запустит на рынке США телевизионный сервис

Американская платформа платного телевидения от компании T-Mobile, запуск которой ранее был отложен, начнёт работу в первой половине текущего года. Об этом было объявлено во время телефонной конференции, где компания отчитывалась о своих доходах за четвёртый квартал 2018 года.

Отвечая на вопрос касательно телевизионной стратегии компании, её операционный директор Майк Зиверт заявил, что в T-Mobile ставят в центр своей стратегии вопрос качества, а не гонятся за реализацией проектов к определённым датам, добавив, что запуск телевизионного проекта компании тесно связан с её стратегиями в сфере развития домашнего широкополосного интернета.

«Два этих направления могут развиваться независимо друг от друга, однако, они действительно прекрасно смотрятся согласованно в разрезе наших планов на будущее – в частности, в контексте развития New T-Mobile, которое связано с амбициозными планами на развитие широкополосного интернета», – заявил он.

Также отвечая на один из вопросов, генеральный директор T-Mobile Джон Легер заявил, что в 2019 году компания запустит в пилотном режиме сеть доступа к домашнему широкополосному интернету с использованием технологии 4G LTE (а позднее и 5G), планируя сделать данную услугу доступной на территории 52% административных единиц США.

На начальном этапе компания T-Mobile планирует тестировать широкополосный интернет и службу доступа к телепрограммам отдельно друг от друга, однако, по словам Легера, стратегическая цель компании заключается в том, чтобы объединить телевидение и домашний широкополосный интернет «в рамках общего рыночного предложения».

Изначально ТВ-платформа от T-Mobile должна была начать свою работу в конце 2018 года. В её основу планируется положить технологию Layer3, которую компания купила в декабре 2017 года.

Зиверт заявил, что T-Mobile получает «неплохие отзывы» от клиентов, проживающих в четырёх городах, где компания запустила пробный продукт под брендом Layer3 TV. В компании планируют использовать эту обратную связь для улучшения качества предоставляемой услуги перед её ребрендингом и перезапуском в качестве предложения домашнего ТВ.

«Каждый медиабренд владеет ОТТ-решением или планирует его получить, однако, большая часть этих компаний не имеют возможностей выводить свои продукты на рынок, – заявил Зиверт. – Они не владеют распределительными сетями подобными тем, которые есть у нас, поэтому у них нет доступа к телефонам, в то время как у нас он есть».

В период покупки Layer3, в компании T-Mobile озвучили планы запуска «сверхсовременной новой телевизионной платформы», адресованной тем, кто «устал от всего мусора, который присутствует в качестве нагрузки к популярным каналам в пакетах крупных кабельных и спутниковых сетей».

«У нас нет планов, связанных с развитием недифференцированных облегчённых пакетов, – добавил он. – Мы думаем, что нам следует играть более тонкую роль, помогая зрителям получать доступ к известным медиабрендам, которые они любят, давая им возможность формировать собственные пакеты каналов, за которые они будут платить 5, 6, 7, 8 долларов в месяц».

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