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AT&T
В AT&T Inc. озвучили информацию о квартальных прибылях за октябрь-ноябрь предыдущего года. Прибыль компании составила 86 центов на одну акцию – при доходе в размере 9.23 миллиарда долларов. Что, в целом, соответствует прогнозам аналитиков.

Впрочем, конгломерат из Далласа разочаровал в этом квартале своих инвесторов меньшим, чем ожидалось, количеством новых клиентов услуг беспроводного доступа, а также существенным сокращением подписчиков услуг доступа к телепрограммам.

На протяжении квартала прирост количества абонентов услуг беспроводной телефонии, оплачивающих ежемесячные счета, составил лишь 132 000 – при прогнозируемом приросте на 208 000, говорится в отчёте Market Business News.

За минувший квартал число абонентов услуг спутникового телевидения от компании упало на 403 000. Аналитики прогнозировали отток не более 328 000 подписчиков. Также уменьшилось число подписчиков услуги DirecTV Now – от неё отказалось 267 000 абонентов. Это произошло после окончания срока действия всех промо-пакетов, предлагавшихся по специальным ценам.

Доход от продажи оборудования для услуг беспроводной связи упал на 10.9%, что связано с низкими продажами смартфонов на условии пост-оплаты. Во время телефонной конференции, посвящённой теме доходов, коммерческий директор AT&T Джон Сивенс заявил, что за предыдущих квартал доходы от продажи телефонов снизились на 500 миллионов долларов по причине плохих обновлений.

Общий консолидированный доход компании AT&T за весь 2018 год достиг отметки в 170.8 миллиарда долларов, что на 6.4 миллиарда выше в сравнении с показателями 2017 года, которые составляли 160.5 миллиарда долларов.

В корпорации, выкупившей медиа-компанию Time Warner за 85 миллиардов долларов, в настоящее время называют своей целью сокращение задолженности. Согласно данным Bloomberg, чистый долг компании AT&T по состоянию на конец года составлял 171,3 миллиарда долларов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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