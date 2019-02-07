В AT&T Inc. озвучили информацию о квартальных прибылях за октябрь-ноябрь предыдущего года. Прибыль компании составила 86 центов на одну акцию – при доходе в размере 9.23 миллиарда долларов. Что, в целом, соответствует прогнозам аналитиков.

Впрочем, конгломерат из Далласа разочаровал в этом квартале своих инвесторов меньшим, чем ожидалось, количеством новых клиентов услуг беспроводного доступа, а также существенным сокращением подписчиков услуг доступа к телепрограммам.

На протяжении квартала прирост количества абонентов услуг беспроводной телефонии, оплачивающих ежемесячные счета, составил лишь 132 000 – при прогнозируемом приросте на 208 000, говорится в отчёте Market Business News.

За минувший квартал число абонентов услуг спутникового телевидения от компании упало на 403 000. Аналитики прогнозировали отток не более 328 000 подписчиков. Также уменьшилось число подписчиков услуги DirecTV Now – от неё отказалось 267 000 абонентов. Это произошло после окончания срока действия всех промо-пакетов, предлагавшихся по специальным ценам.

Доход от продажи оборудования для услуг беспроводной связи упал на 10.9%, что связано с низкими продажами смартфонов на условии пост-оплаты. Во время телефонной конференции, посвящённой теме доходов, коммерческий директор AT&T Джон Сивенс заявил, что за предыдущих квартал доходы от продажи телефонов снизились на 500 миллионов долларов по причине плохих обновлений.

Общий консолидированный доход компании AT&T за весь 2018 год достиг отметки в 170.8 миллиарда долларов, что на 6.4 миллиарда выше в сравнении с показателями 2017 года, которые составляли 160.5 миллиарда долларов.

В корпорации, выкупившей медиа-компанию Time Warner за 85 миллиардов долларов, в настоящее время называют своей целью сокращение задолженности. Согласно данным Bloomberg, чистый долг компании AT&T по состоянию на конец года составлял 171,3 миллиарда долларов.

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