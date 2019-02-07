В компании SES решили оптимизировать работу службы поддержки клиентов, сформировав глобальную команду по предоставлению услуг под руководством Директора по услугам.

В SES заявляют, что данным шагом компания подчёркивает свою приверженность клиентоцентричной политике в области ведения бизнеса и желание предоставлять клиентам услуги с максимальной выгодой для них в разрезе запуска в 2017 году двух рыночно-ориентированных бизнес-отделов – SES Video и SES Networks.

В функции директора по услугам будут входить все вопросы, связанные с поддержкой клиентов и их обслуживанием, логистикой, поиском ресурсов для предоставления услуг в сфере передачи видео и данных. Новый отдел объединит в себе все эти функции, которые теперь будет выполнять одна команда, предоставляя клиентам компании обслуживание исключительного качества. На новую должность назначен Джон Бон, ранее выполнявший обязанности вице-президента SES Networks, курирующего вопросы глобального обслуживания.

Помимо этого сообщается о назначении Рая Пинто на должность технического директора, на которой он сменит Мартина Холливелла. Господин Пинто, ранее занимавший должность заместителя технического директора и директора отдела информационных технологий в компании SES, будет теперь руководить в SES всем технологическим процессом, включая технологические направления, которые в настоящее время находятся в ведении отделов, а также продолжит руководить отделом IT и цифровых трансформаций в SES. Мартин Холливелл останется частью команды высших руководителей, а также продолжит выполнять функции советника генерального директора компании ориентировочно до мая 2019 года.

«Я рад тому, что все наши инженерные таланты и люди, ответственные за обслуживание клиентов, объединяться под руководством таких опытных и сильных лидеров. Запросы на рынках постоянно меняются, однако, эти две команды, заточенные под обслуживание наших клиентов в рамках обеих бизнес-отделов, должны гарантировать сохранение за нами ведущих позиций, – заявил президент и генеральный директор SES Стив Коллар. – Формирование единой технической команды и создание единой организации, ориентированной на клиентов, позволит нам предлагать нашим клиентам по всему миру услуги наивысшего качества, а также усилит наше стремление к организации успешной сквозной модели и поставит в центр интересов успех наших клиентов».

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