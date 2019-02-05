В новом году американские правообладатели порадовали всех двумя новостями: к Motion Picture Association of America (MPAA) присоединился Netflix, и досудебная блокировка «пиратов» по требованию правообладателей может стать реальностью в США уже в 2019.

Присоединение Netflix — прецедент по двум параметрам: компания не является голливудской студией, поэтому ее членство нарушает почти вековую традицию MPAA (создана Голливудскими студиями в 1922 году). И это первый случай, когда интересы стримингового сервиса совпали с интересам «консервативной» организации мейджоров.

«Вступление в Ассоциацию кинематографических компаний еще раз подтверждает нашу приверженность обеспечению динамичности этих творческих индустрий и множества талантливых людей, которые работают в них по всему миру, — сказал Тед Сарандос, директор по контенту Netflix. — Мы с нетерпением ждем поддержки команды ассоциации и их важных усилий».

Американские объединения правообладателей MPAA, RIAA и другие группы поставили на повестку дня торговой сделки между США и Великобританией блокировки пиратских сайтов. Эта практика уже применяется в Великобритании, и антипиратские группы надеются добиться того же в Америке.

Сейчас, после протестов против SOPA, блокировка сайтов, нарушающих права интеллектуальной собственности, в ​​США применяется реже, чем в других странах. Законопроект Stop Online Piracy Act (SOPA) был внесён в Палату представителей в США в 2011 году и расширял возможности американских правоохранительных органов и правообладателей в борьбе с торговлей интеллектуальной собственностью, но встретился с выражениями протеста и в 2012 году был отложен на неопределённое время.

Торговая сделка обязательна в преддверии брексита. Для расстановки приоритетов в новом соглашении, Торговый представитель США (USTR) запросил их у общественных групп. На что специализирующаяся на защите музыки RIAA указала на лёгкость блокировки правообладателями воров контента в Великобритании и высказала желание увидеть то же самое в США.

«Блокирование сайтов является высокоэффективной формой обеспечения соблюдения авторских прав в Великобритании и во многих других юрисдикциях по всему миру и является критически важным инструментом в обеспечении законной торговли цифровыми продуктами и услугами», — указали в RIAA.

Также они привели цифру: 63 музыкальных сайта были заблокированы по инициативе правообладателей, что приводит к сокращению трафика на эти сайты примерно на 75%.

RIAA и MPAA в этих требованиях поддержали Digital Creators, в которую входят Ассоциация американских издателей и News Media Alliance. Это говорит о том, что основные группы правообладателей больше не избегают темы блокировки сайтов-нарушителей в США.

Во многих странах, включая Украину, уже приняты законы, позволяющие правообладателям при должном доказательстве своих прав оперативно ограничивать нелицензионный доступ к своему контенту, обратившись к провайдеру интернета. Закон «О государственной поддержке кинематографии» принятый в 2017 году, содержит механизм такой блокировки и уже сейчас позволяет защищать авторское право.

Важно отметить, что законопослушные провайдеры придерживаются процедуры и блокируют. Однако департамент интеллектуальной собственности при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) не может приступить к выполнению своих функций в полном объеме в части составления протоколов об административных нарушениях государственными инспекторами по вопросам интеллектуальной собственности, поскольку такая штатная должность до сих пор не утверждена. А в Законе она упоминается.

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