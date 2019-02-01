Миграция в интернет: Netflix обогнал платное ТВ по количеству пользователей в США

По данным исследования PwC, в Америке количество подписчиков видеосервиса за прошлый год превысило число абонентов платного телевидения, передает Телеспутник.

Сообщается, что еще в 2017 году Netflix имел такой же охват, как и ТВ – 73%. Однако, за прошлый год платформе удалось поднять этот показатель до 76%, в то время традиционный вещатель сдал позиции до 67%.

Кроме того, статистика показывает, что в 2018 году 28% людей в возрасте от 50 лет отказались от платного ТВ, в то время как в 2017 году этот показатель составлял всего 19%. В то же время на просмотр контента в интернете перешел 61% пользователей этой возрастной категории, против 48% двумя годами ранее.

Напомним ранее сообщалось, что Netflix приняли в ряды крупнейших голливудских киностудий.

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