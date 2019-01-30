Объёмы использования широкополосного Интернета в Европе и США продолжали расти одинаковыми темпами на протяжении всего 2018 года, а компания Amazon сделала за год существенные успехи по вхождению в экосистему потребительских устройств.

Такие данные представило агентство OpenVault, работающее в сфере индустриальной аналитики и технологических решений для операторов широкополосной связи.

По данным аналитиков, на протяжении 2018 года увеличилось среднее и усреднённое количество потребляемых данных в сравнении с 2017 годом. Важно то, что темпы роста среднего использования значительно превышали темпы роста среднестатистического использования, указывая на то, что потребление данных растёт по всей абонентской базе провайдеров, а не только среди наиболее активных пользователей.

Данные по состоянию на конец 2018 года, опубликованные OpenVault, свидетельствуют о том, что:

Среднестатистическое использование широкополосной связи выросло на 33.3% — в Европе среднестатистическое использование связи в 2018 году составило 168.2 Гб/ЧЧ – при 126.2 Гб/ЧЧ в 2017, при этом в США среднее потребление в 2018 году составляло 268.7 Гб/ЧЧ – против 201.6 Гб/ЧЧ в 2017.

Средние объёмы использования выросли более чем на 40% – в 2018 году объёмы использования мультимедийных данных в Европе составили 103.94 Гб / ЧЧ, по сравнению с 73.53 Гб / ЧЧ в 2017 году; среднее использование данных в США составило 145.2 Гб / ЧЧ в 2018 году против 103.6 ГБ / ЧЧ в конце 2017 года.

Количество активных пользователей удвоилось. Доля активных пользователей в Европе – речь идёт о тех домохозяйствах, которые потребляют 1 Тб и более – увеличилось в 2018 году более чем в два раза, до отметки в 0.7% от всех подписчиков (при 0.3% в 2017). В США доля активных пользователей в 2018 году увеличилось почти вдвое в 2018 году, достигнув отметки в 4.12% от общего числа домохозяйств (при 2.11% в 2017).

Данные OpenVault за 2018 год также показывают, что среднестатистическое использование данных для домохозяйств с фиксированной оплатой трафика составило 282.1 Гб/ЧЧ, что на 9% выше домохозяйств с оплатой в зависимости от объёмов трафика (UBB), где данный показатель составил 258.2 Гб/ЧЧ. Доля домохозяйств, подписанных на тарифные планы с фиксированной оплатой, которые использовали более 1 Тб данных, составила 4.82%, при 3.81% среди домохозяйств, подписанных на UBB пакеты.

«По мере того, как растёт количество используемых подключаемых устройств, потоковых служб, а также увеличиваются скорости широкополосных каналов, провайдерам требуются альтернативные решения модернизации для инфраструктуры, которые дадут им возможность отвечать на запросы рынка, – говорит исполнительный вице-президент отдела корпоративной стратегии и развития бизнеса в OpenVault Джош Барстоу. – Наш анализ показывает, что тарификация трафика при формировании счетов является одним из наиболее эффективных инструментов, который может использовать индустрия для управления потреблением и снижения необходимости серьёзных вложений капитала».

Помимо анализа трендов потребления широкополосного трафика в компании OpenVault также отслеживали расширение ландшафта потребительских устройств в Соединённых Штатах, выявив рост на 5.3% количества подключаемых устройств при сравнении недели, следовавшей за Рождеством с неделей, предшествовавшей ему. Большая часть роста пришлась на модели производства Amazon, Samsung и Apple, при этом темпы роста устройств Amazon (15.6%) значительно превысили темпы роста количества устройств Samsung (4.1%) и Apple (2.9%).

«Вполне очевидно то, что существенный рост количества устройств на одно домохозяйство, наблюдавшийся в праздничные дни, способствовал росту объёмов потребляемых данных, свидетелями которого мы также стали, – заявил исполнительный вице-президент и технический директор OpenVault Тони Коста. – Несмотря на тот факт, что компания Apple остаётся ведущим производителем исходя из количества подключаемых устройств этой марки на домохозяйство, Amazon продолжает наращивать своё присутствие на рынке в гонке за лидерство в секторе подключаемых устройств».

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