В этом году путь компании Netflix на Оскар был долгим, и вот, наконец, гигант потокового видео получил более десяти номинаций.

Компания Netflix получила, в общей сложности, 15 номинаций, среди которых впервые – номинация «лучший фильм» для фильма «Рим» Альфонсо Куарона, который попал список из 10 (вместе с «Фавориткой»). Фильм «Баллада Бастера Скрагса» получил три номинации. А, кроме того, Netflix получил две номинации в категории «короткие документальные проекты».

Интерес к фильму «Рим» не стихает на фоне приближения церемонии вручения наград «Оскар», намеченной на следующий месяц. Куарон получил «Щолотой Глобус» в номинации «лучший режиссер», а также является лучшим кандидатом на награду «Оскар», что, в случае успеха, станет его второй победой в данной категории. Фильм «Рим» также получил номинацию «»лучший оригинальный сценарий, что значительно увеличивает его шансы на получение награды «лучший фильм года».

Менее предсказуемым фактом – и признаком того, что Академия кинематографических искусств и наук, голосующая за претендентов на «Оскар», не имеет никаких предубеждений касательно Netflix, стала номинация «Лучшая женская роль второго плана» для Марины де Тавриа.

Фильм «Баллада Бастера Скрагса» Джеэля и Итана Коенов получил три номинации – «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая оригинальная песня».

Netflix получил две номинации в категории «Лучший документальный короткометражный фильм» – за фильмы «Конец игры» (End Game) и «Точка. Конец предложения» (Period. End of Sentence).

Netflix не удавалось попасть в число лидеров оскаровской гонки на протяжении нескольких лет. В прошлом году компания победила в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» с фильмом «Икар», однако, в текущем году она впервые получила номинацию «Лучший фильм года» и на несколько других ведущих наград. Первый оригинальный художественный фильм Netflix – «Безродные звери» – не смог получить ни одной номинации на Оскар, несмотря на то, что Идрису Эльба пророчили номинацию «Лучшая мужская роль второго плана».

Однако, несмотря на столь высокий интерес к фильму «Рим», компания Netflix подверглась серьёзной критике за стремление доминировать в этом сезоне получения наград.

На фестивальной трассе Netflix столкнулся с рядом препятствий. Компания была вынуждена в прошлом году покинуть Каннский кинофестиваль после внесения изменений в правила, согласно которым фильм, не бывший в кинопрокате во Франции, дисквалифицируется (в августе на кинофестивале в Венеции Netflix впервые представил шесть фильмов-претендентов на Оскар, в частности – фильм «Рим»).

Даже Стивен Самлберг раскритиковал Netflix, заявив в марте, что «как только вы вышли в телевизионном формате, вы стали телевизионным кино».

Ответом компании Netflix на критику стало решение выпустить фильмы «Баллада Бастера Скрагса» и «Рим» (а также «Птичий короб») в кинопрокат – прежде чем они стали доступны на потоковой платформе. Это стало беспрецедентным шагом для компании, которая обычно выпускает фильмы «в тот же день» – одновременно и в кинопроакт, и на потоковой платформе.

Некоторые артхаусные кинотеатры, среди которых – Alamo Drafthouse, сообщили изданию Business Insider о том, что они демонстрировали фильм «Рим» по требованию Netflix. Потоковая платформа просила Alamo показывать фильм на протяжении четырёх недель по 70 минут для всех сеансов, что не хотели делать в Alamo.

По данным The New York Times компания Netflix выделила 20 миллионов долларов на «оскаровскую» рекламную кампанию фильма «Рим», что должно было помочь ей преодолеть негатив. Сейчас Netflix – в ожидании намеченной на 25 февраля церемонии вручения Оскаров, являясь фаворитом гонки.

Список всех номинаций на Оскар, полученных компаний Netflix

Лучший фильм года – «Рим».

Лучший режиссёр года – Альфонсо Куарон, за фильм «Рим».

Лучшая исполнительница главной роли – Ялица Апарасио, «Рим».

Лучшая женская роль второго плана – Марина де Тавриа, «Рим».

Лучший оригинальный сценарий – «Рим».

Лучший адаптированный сценарий – «Баллада Бастера Скрагса».

Лучший фильм на иностранном языке – «Рим».

Лучшая операторская работа – «Рим».

Лучшая работа художника-постановщика – «Рим».

Лучший дизайн костюмов – «Баллада Бастера Скрагса».

Лучший звуковой монтаж – «Рим».

Лучшее сведение звука – «Рим».

Лучшая песня – «When a Cowboy Trades His Spurs for Wings» из фильма «Баллада Бастера Скрагса».

Лучший документальный короткометражный фильм – «Точка. Конец предложения» (Period. End of Sentence).

Лучший документальный короткометражный фильм – «Конец игры» (End Game).

Напомним, церемонию вручения премий «Оскар» украинцы смогут посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля в эфире телеканала «Украина».

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