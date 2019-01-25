За короткий срок было продано уже два канала, которые входят в топ-100 популярнейших в YouTube. Среди причин: боязнь конкуренции, творческие кризисы и более широкие перспективы вне платформы, пишет The Verge.

Согласно сообщению, на прошлой неделе владелец Enchufe.tv объявил о том, что продал права на скетч-канал в декабре минувшего года. По неофициальным данным The Verge, 2btube приобрел его в обмен на сумму порядка 5 млн. долл. Стоит отметить, что Enchufe.tv является крупнейшим в испаноязычном мире YouTube-каналом с числом подписчиков в 19 млн.

Кроме того, летом того же года компания DHX Media (Disney) приобрела Little Baby Bum – тринадцатый по величине канал на YouTube. По оценкам маркетинговой компании Goat Agency, стоимость покупки составила около 8-11 млн. долл.

Владелец канала Дерек Холдер признался, что посредством этой продажи он хочет реализовать свои масштабные планы в составе более крупной команды.

«Мы пришли на распутье, чтобы вывести компанию на новый уровень», — сказал Холдер.

Как пишет источник, такая тенденция, в основном обусловлена тремя факторами. Во-первых, владельцы каналов не выдерживают реальной конкуренции с уже состоявшимися знаменитостями, активно ведущими деятельность на просторах YouTube. Во-вторых, последнее время контент-мейкеры все чаще отходят от дел из-за морального истощения, нехватки творческих идей и эмоционального опустошения. Кроме того, весомой причиной, послужившей, в частности, и для продажи вышеописанных каналов, становятся перспективы вне видеоплатформы, возможность «вырасти» не только на создании роликов.

Стоит уточнить, что председатель лондонской организации Business of Influencers прогнозирует тенденцию массовой продажи каналов в ближайшем будущем. Он считает, что крупные компании, покупающие эти каналы, имеют гораздо больше ресурсов для их поддержания, а соответственно – могут привлечь гораздо более широкую аудиторию.

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