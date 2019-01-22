Компания Disney в не планирует запускать свою потоковую службу до второй половины текущего года, однако инвесторы уже изучают экономические аспекты данного бизнеса.

В документе, представленном компанией, сказано, что её инвестиции в Hulu стали основным источником убытков на сумму в 580 миллионов долларов инвестиционного капитала за финансовый год, завершившийся 30 сентября. Помимо этого, компания Disney потеряла 469 миллионов долларов в потребительском сегменте – главным образом, из-за использования BAMtech – потоковой технологии, которая лежит в основе ESPN+ и прочих ОТТ-услуг.

Это более чем 1 миллиард долларов в сегменте потокового вещания – области, на которой сосредоточил своё внимание генеральный директор компании Боб Айджер. До конца текущего года компания Disney запустит проект Disney+ – службу, которая позволит ей более активно конкурировать с Netflix и Amazon.

На начальном этапе функционирования проекта – на пике затрат на контент и технологические решения – потери компании возрастут, отметил аналитик из BTIG Рич Гринфильд. Помимо этого, под контроль компании Disney ещё не перешли 30% акций Hulu – в рамках соглашения с 21st Century Fox на сумму в 71.3 миллиарда долларов. Если бы компания Disney купила 30% акций Hulu, принадлежащих Comcast, её операционные потери ещё более выросли бы.

«Организация потоковых платформ требует устойчивости к возможным убыткам – в особенности, если вы играете в догонялки», – заявил Гринфильд в своём интервью.

В компании Disney надеются на то, что со временем миллионы клиентов платных услуг компании подпишутся на платформу Disney+, дабы получить доступ к новому оригинальному контенту, а также коллекции фильмов и телепрограмм от Disney. Ценовая политика пока не озвучивается. Компания Netflix, проинформировавшая в четверг о своих доходах за квартал, в свою очередь, заявила о том, что во всём мире у неё имеется 139 миллионов подписчиков, а также сообщила о намерениях поднять цены на 13-18%.

В Disney заявили о покупке мажоритарного пакета акций BAMtech (ранее принадлежавшего Главной лиге бейсбола) в 2017 году, таким образом, отчёт компании за 2018 год стал первым отчётом, показывающим сумму консолидированных доходов компании.

Потоковое вещание – достаточно проблемная область для зарабатывания денег – даже тогда, когда речь идёт о таких компаниях, как Netflix. Несмотря на то, что компания стабильно и последовательно показывает положительный операционный доход, она годами сжигала денежные средства, наращивая долги и тратя полученную прибыль на покупку нового контента. Согласно прогнозам некоторых аналитиков, в 2019 году компания Netflix может потратить на закупку фильмов и программ более 10 миллиардов долларов.

Медиа-активы компании Disney, среди которых – ESPN, ABC, Disney Channel и ряд других каналов – принесли в 2018 году 7.3 миллиарда операционных доходов. По мере того, как потоковые платформы будут притягивать внимание, а пользователи будут делать свой выбор в пользу их более дешёвых предложения, отказываясь от традиционных кабельных сетей, инвесторы будут всё больше присматриваться к данным цифрам.

«Я думаю, что Уолл-стрит по меньшей мере принимает во внимание тот факт, что мы это делаем, и это наиболее важное из всего того, что мы делаем, – Айджер заявил в интервью Barron’s, которое было опубликовано в начале месяца. – И хоть я не могу сказать, что они нас подбадривают, они определённо дают нам возможность доказать то, что мы можем это сделать».

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