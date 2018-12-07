Группа всемирно известных звёзд футбола запустила проект OTRO – платформу, через которую футболисты смогут общаться непосредственно со своими болельщиками путём размещения коротких видеороликов, интервью и документальных фильмов.

В числе выдающихся игроков, которых можно будет увидеть в материалах платформы OTRO: Дэвид Бэкхем, Лионел Месси, Неймар и Луис Суарес.

Платформа OTRO начала свою работу в понедельник и финансируется компанией 23 Capital из Лондона – инвестиционным фондом, который поддерживает спортивные, медийные и развлекательные проекты.

В OTRO обещают предоставить «беспрецедентный» доступ к персональным историям футболистов, которые будут рассказывать об их жизни в промежутках между играми через короткие видеоролики, шоу, интервью и документальные фильмы.

Полный список звёзд футбола, решивших поддержать проект в момент его запуска: Лионель Месси, Неймар, Дэвид Бэкхем, Зинедин Зидан, Джеймс Родригес, Иско, Ромелу Лукаку, Джером Боатенг, Пауло Дибала, Габриел Жезус, Лике Мартенс, Бенджамин Менди, Деле Алли, Девид Луис, Тони Дагган и Эрик Кантона.

По информации издания The Financial Times, полученная прибыль будет распределяться между самой платформой и футболистами.

Сейчас платформа доступна по адресу otro.com, а вскоре должны появиться также приложения для iOS и Android. На момент запуска в предложении платформы доступно 65 бесплатных фрагментов контента, при этом полноценный доступ к платформе можно получить, оформив подписку стоимостью 3.99 доллара в месяц.

Генеральный директор проекта Джереми Дейл заявляет: «Мы задумали OTRO как сообщество, в котором футболисты и их фанаты смогут общаться напрямую. Игроки уже стали полноценными членами данного сообщества и приглашают своих болельщиков присоединиться к клубу».

В предложении видеосервиса зрителям доступны такие оригинальные проекты, как «Современная игра» – документальный сериал, в котором игроки делятся своими мыслями по поводу трансфертных сборов, прессинга международного футбола, травм и восстановления после них. В первой серии Бекхэм, Кантона и Зидан, а также Неймар младший, Лукаку и Габриель Жезус – участники проекта «Представляя нацию» – делятся своим опытом участия в национальных сборных.

«Шесть шагов» представляет портреты шести игроков, а «Orbital» – шоу фристайл-трюков.

Платформа OTRO сотрудничает с OPTA, IMG и Getty Images, которые предоставляют данные статистики, фактаж, фотографии и клипы.

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