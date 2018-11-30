Японский общественный вещатель NHK озвучил подробности касательно запуска 8K канала, который намечен на 1 декабря.

Корпорация NHK планирует запустить два новых телеканала, среди которых будет канал NHK BS8K, вещающий в разрешении 8K Super Hi-Vision.

NHK BS8K позиционируется как флагманский телеканал, призванный демонстрировать новый уровень качества картинки. На канале будут транслироваться музыкальные программы с участием, в частности, концертов трёх крупнейших оркестров мира, включая оркестр Венской Филармонии. В программах об искусстве зритель увидит шедевры музея Лувр, а также работы Кацусики Хокусаи. В эфире также будут драмы, программы о природе, а кроме того – снимки Земли, сделанные с борта Международной космической станции и любезно предоставленные NASA. Телеканал NHK BS8K начнёт вещать с 1 декабря и будет работать в эфире ежедневно, с 10 утра и до 10 часов вечера.

1 декабря в эфир выходит ещё один новый канал корпорации – NHK BS4K – который должен открыть перед широкими зрительскими массами мир Ultra HD видео. Эфир канала откроет первая в истории прямая трансляция из Антарктиды, снятая и переданная в разрешении 4K. Помимо программ собственного производства, снятых в разрешении 4K, в эфире канала будут присутствовать 4K версии популярных программ, выходящих в разрешении 2K на эфирных и спутниковых каналах корпорации NHK. Телеканал NHK BS4K будет вещать в эфире ежедневно по 18 часов в сутки – с 6:00 и до полуночи.

В дальнейшем подборка программ в эфире указанных телеканалов будет расширяться, а во время проведения Олимпийских и Параолимпийских игр 2020 года в Токио будут установлены специальные объекты, где с новой технологией смогут познакомиться все желающие.

Напомним, впервые о запуске двух новых телеканалов в формате Ultra HD компания NHK заявила на отраслевом мероприятии MIPCOM.

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