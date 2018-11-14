Американский провайдер впервые заблокирует пиратящих клиентов без решения суда

Крупный американский интернет-провайдер AT&T впервые согласился заблокировать своих клиентов из-за обвинений в пиратстве со стороны правообладателей.

Правообладатели бомбардируют интернет-провайдеров и хостеров заявлениями notice-and-takedown в течение уже примерно двадцати лет. Чаще всего ответами было «мы просто провода, нас не должно касаться, что по ним идет».

Но в последние годы ситуация начала меняться, пишет The Verge. Ранее AT&T заявлял, что никогда не прекратит обслуживать клиента без судебного решения. Даже соглашаясь с тем, что системные нарушители права интеллектуальной собственности являются преступниками, интернет-провайдер утверждал, что только суд может решить, что такое «системное нарушение».

Однако после того, как правообладатели подали несколько серьезных судебных исков против интернет-провайдеров, многие пересмотрели свою политику. В том числе AT&T, третий по величине широкополосной провайдер США.

Его клиенты, о которых идет речь, получали повторные предупреждения о пиратстве через P2P сети, как правило, BitTorrent. AT&T заявляет, что они обратилась к ним с предупреждением о нарушении авторских прав в попытке предотвратить дальнейшее пиратство, но безрезультатно. Речь идет примерно о десятке подписчиков интернета от AT&T.

AT&T — не единственный провайдер, который блокирует системных пиратов, важность новости в том, что компания больше не считает, что для этого требуется судебный приказ, в частности, чтобы определить «системного нарушителя».

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