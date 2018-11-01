Услуга кабельного телевидения станет дороже.

С 1 января 2019 года телекоммуникационная компания Triolan повышает тариф за пользование услугой кабельного телевидения. Об этом говорится на официальном сайте провайдера.

С нового года абоненты будут оплачивать 70 гривен в месяц, – отмечается в сообщении. Вместе с тем уточняется, что размер абонентской платы, как и ранее, не будет зависеть от количества подключенных телеприёмников, и будет включать в себя доступ ко всем форматам кабельного телевидения – аналоговому (75 каналов), цифровому (100+ каналов) и IPTV (100+ каналов).

Главной причиной, повлекшей за собой увеличение абонплаты для конечных пользователей, в Triolan называют очередное повышение тарифов медиагруппами (тарифов на вещание каналов в сетях провайдеров).

Напомним, первое изменение тарифов компании Triolan в связи с тем фактом, что украинские медиагруппы увеличили плату за распространение сигнала каналов в сетях операторов платного телевидения, произошло в начале текущего года. Тогда цена нового расширенного пакета телеканалов составила 50 гривен в месяц.

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